Con l’arrivo dell’estate, non possiamo fare a meno di sfoggiare i vestiti colorati che sembrano conferire un tocco di allegria ai nostri outfit!

Peccato, però, che questi capi tendano con il tempo a perdere la loro vivacità e a scolorirsi a causa di lavaggi sbagliati o di una forte esposizione al sole.

Pertanto, oggi vedremo insieme come ravvivare i vestiti colorati con questi trucchetti fai da te in grado di farli tornare come nuovi!

Aceto di mele

Il primo ingrediente che vi suggeriamo di utilizzare è l’aceto, il quale è in grado di ravvivare i colori dei vostri capi colorati e, al contempo di ravvivare il bianco naturale!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere 1 bicchiere colmo d’aceto in una bacinella contenente acqua fredda (e mai calda) e mettere, poi, in ammollo il capo per una notte intera. Il giorno dopo, risciacquate e…il colore vi sembrerà più vivace!

Se volete procedere con un ulteriore lavaggio, poi, vi raccomandiamo di utilizzare il sapone di Marsiglia, il quale a differenza degli altri detersivi non si impregna nel tessuto e non “mangia” il colore!

E se volete un video per vedere come usare l’aceto per fissare il colore sui vostri capi, ecco a voi!

Sale grosso

Come l’aceto, anche il sale è in grado di ravvivare il colore dei vostri capi, in quanto non solo riesce ad alleggerire la composizione dell’acqua privandola dal calcare in eccesso, ma è in grado anche di eliminare i residui di detersivo incastrati nel tessuto e di far uscire fuori il suo colore naturale.

Vi ricordiamo, inoltre, che questo ingrediente è una manna dal cielo anche per togliere la puzza di umidità sul bucato! Vi basterà, quindi, aggiungere un bicchiere di sale in una bacinella contenente acqua fredda e mettere in ammollo il capo per qualche ora o per tutta la notte.

Per il lavaggio in lavatrice, invece, potete aggiungere 1 misurino di sale grosso nel cestello contenente i capi colorati e avviare un ciclo di lavaggio a basse temperature: i colori dei vostri capi resteranno più vividi!

Pepe

Forse vi sembrerà un rimedio piuttosto strambo, eppure è usato a partire dalle nostre nonne per ravvivare il bucato colorato. Di cosa parliamo? Del pepe! La sua funzione abrasiva, infatti, è in grado di rimuovere tutto l’eccesso di detersivo dai capi, responsabile primario del loro scolorimento.

Aggiungete, quindi, 1 cucchiaio di pepe nel cestello della lavatrice e impostate il lavaggio. Se usate questo trucchetto in modo abituale, i colori si manterranno vivi a lungo!

Alloro

Infine, vediamo come usare una spezia che sicuramente avrete in dispensa o, in ogni caso, facile da reperire: l’alloro, il quale non solo aiuterà a ravvivare i colori dei vostri capi ma anche a togliere la puzza di sudore!

Portate ad ebollizione, quindi, una pentola contenente acqua, 6 foglie d’alloro e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio, dopodiché spegnete il fuoco, fate raffreddare la miscela e trasferitela in una bacinella. A questo punto, mettete i capi in ammollo per un’intera notte e l’indomani…godetevi la magia!

Altri consigli utili per non scolorire i capi colorati

Finora, abbiamo visto gli ingredienti da utilizzare in grado di ravvivare il colore dei vostri capi. Ma se volessimo prevenire il problema e mantenerli sempre come nuovi? Basta seguire questi accorgimenti!

Innanzitutto, vi suggeriamo di lavare i capi dello stesso colore in maniera separata rispetto agli altri, soprattutto se avete notato che un indumento si è stinto durante il primo lavaggio. In linea generale, infatti, esistono dei tessuti più soggetti allo sbiadimento nei primi lavaggi, come il cotone e la seta.

Inoltre, sarebbe bene lavare questi capi colorati a temperature sempre medie o basse, ovvero in acqua fredda o a una temperatura che non superi i 40 gradi, in quanto l’acqua calda favorisce la dispersione del colore. Infine, cercate sempre di rovesciarli sia durante il lavaggio sia durante l’asciugatura che non deve avvenire al sole bensì all’ombra.

Avvertenze

Consigliamo di consultare sempre le etichette di lavaggio dei vostri capi per permettere un corretto lavaggio.