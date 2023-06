Avere gli asciugamani sempre morbidi è piacevole in quanto ci sembra di essere avvolte in una carezza o in un abbraccio quando li utilizziamo sul nostro corpo.

Non sempre, però, ritroviamo questa morbidezza perché con il passare del tempo questi tendono a diventare ruvidi e secchi a causa di lavaggi e modalità di asciugatura sbagliati.

Per questo, oggi vedremo insieme il metodo per ammorbidire asciugamani ruvidi e secchi in maniera facile e veloce!

Come fare

Il metodo per rendere subito gli asciugamani morbidi prevede l’utilizzo di un ingrediente ecologico: l’acido citrico, il quale è noto per il suo essere un ammorbidente naturale e per le sue proprietà pulenti e anti-odore, efficaci anche per rimuovere la puzza di umido che spesso ritroviamo su questi capi.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 150 grammi di acido citrico in un litro di acqua e mescolate un po’. Per rendere quest’ammorbidente super profumato, poi, vi suggeriamo di aggiungere 10 gocce di olio essenziale alla lavanda o alla menta.

A questo punto, travasate il tutto in una vecchia bottiglia da riciclare, versate circa 100 ml di questa miscela nella vaschetta del detersivo della lavatrice, mettete gli asciugamani nel cestello e avviate il ciclo di lavaggio adatto impostando la temperatura giusta.

In alternativa, potete anche direttamente versare la miscela nel cestello e voilà: gli asciugamani saranno così morbidi che vi verrà voglia di accarezzarvi!

Altri trucchetti per avere asciugamani morbidi

Oltre a questo metodo dell’acido citrico, ci sono altri ingredienti in grado di ammorbidire gli asciugamani ruvidi e secchi. Vediamoli insieme!

Aceto bianco

Innanzitutto, l’aceto bianco, il quale vanta proprietà sbiancanti, sgrassanti e anti-odore. Come se non bastasse, poi, è in grado di ammorbidire i capi rendendoli soffici!

Vi basterà aggiungere 4 cucchiai di aceto nella vaschetta dell’ammorbidente e avviare, poi, il ciclo di lavaggio! In caso di lavaggio a mano, invece, dovrete aggiungere la stessa quantità in un secchio contenente acqua e mettere in ammollo gli asciugamani: e che morbidezza!

Oltre a rendere morbidi gli asciugamani, l’aceto aiuta anche a sbiancare quelli ingialliti e a ravvivare il colore di quelli colorati!

N.B. Sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice c’è un lungo dibattito circa il suo impatto sull’ambiente. Perciò, è sempre meglio prediligere l’acido citrico. Tuttavia, l’aceto è sempre preferibile rispetto ad altri detersivi disponibili in commercio.

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come fare step by step!

Sapone di Marsiglia

Quando si parla di ingredienti casalinghi che vengono in nostro soccorso per ottenere un bucato al top, non si può non menzionare il sapone di Marsiglia, il quale aiuta anche a sgrassare e smacchiare i capi.

Vi ricordiamo, infatti, che è l’ingrediente base per realizzare uno smacchiatore fai da te! Aggiungete, quindi, 2 cucchiai in scaglie o liquido nella vaschetta della lavatrice o direttamente nel cestello e avviate il ciclo di lavaggio.

In caso, poi, vogliate renderli anche estremamente profumati, vi suggeriamo di provare il trucchetto dell’asciugamano che vi indicheremo in questo articolo!

Camomilla

Un ultimo trucchetto prevede l’utilizzo di un ingrediente che vi sembrerà strambo eppure molto efficace per le sue proprietà emollienti in grado di rendere soffici i vostri asciugamani. Stiamo parlando della camomilla.

Mettete, quindi, in infusione 2 bustine di camomilla in un litro di acqua calda e lasciatele per qualche minuto. Dopodiché, aspettate che si raffreddi la miscela e versatela in una bacinella contenente acqua. A questo punto, mettete gli asciugamani in ammollo per circa 10 minuti, risciacquateli e fateli asciugare avendo cura di non esporli mai alla luce diretta del sole.

N.B Vi consigliamo di mettere in ammollo asciugamani già precedentemente lavati e sciacquati; la camomilla, infatti, serve solo ad ammorbidire e non a lavare e igienizzare.

Avvertenze

Vi ricordiamo di leggere le etichette di lavaggio degli asciugamani prima di provare i rimedi consigliati.