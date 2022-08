Tra i materiali più belli che possiamo trovare all’interno di un ambiente non possiamo fare a meno di menzionare il marmo!

La sua brillantezza, di suoi colori e le sue venature lo rendono un elemento elegante e fantastico in ogni angolo della casa.

Quello che spesso vediamo in giro sono le scale in marmo, oggi infatti scopriremo come lucidarle per farle tornare super pulite e come nuove!

Attenzione! Parliamo di una tipologia di materiale estremamente soggetta a sporcarsi, per cui consultate sempre eventuali istruzioni di fabbrica del marmo.

Prima di iniziare

Prima di iniziare con i rimedi per far tornare le scale in marmo perfette e super brillanti è bene fare qualche passaggio.

Anzitutto consiglio di passare una scopa per togliere la maggior parte della polvere.

Se potete usate direttamente l’aspirapolvere o un panno cattura polvere per i pavimenti che già di per sé conferisce un barlume di lucentezza alle superfici sulle quali si usa.

Insomma, la cosa importante è dire addio a polvere e vari residui che potete trovare sulle scale, fate molta attenzione agli angoli, è lì che la polvere si instaura maggiormente.

Preparare il detersivo naturale

Una volta tolta la polvere non ci resta che preparare il detersivo naturale necessario per le nostre scale!

Ingredienti e procedimento

La prima cosa da fare è vedere quali sono gli ingredienti che occorrono!

Nel dettaglio avrete bisogno di:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

500 ml d’acqua

4 gocce di olio essenziale (facoltativo)

L’unione di sapone di Marsiglia e bicarbonato di sodio rappresenta una soluzione molto efficace, delicata ed anche profumata per il vostro marmo!

L’olio essenziale è da aggiungere solo se volete qualche altro odore piuttosto che quello di Marsiglia.

Bene, per il procedimento dovrete unire il sapone di Marsiglia ed il bicarbonato fino ad ottenere un composto spumoso ed omogeneo.

Nel caso in cui avete il panetto solido di sapone, sciogliete la quantità indicata in scaglie.

Ora diluite il composto nell’acqua e versate tutto in un flacone a voi comodo! Ecco fatto, il vostro detergente naturale è pronto!

Lavaggio

A questo punto non ci resta che passare al lavaggio delle scale!

Una volta che la polvere è andata via, il lavaggio sarà semplicissimo.

Riempite un secchio d’acqua tiepida e versare mezzo tappino (non esagerate) del detergente che avete creato nel secchio.

Procedete lavando le scale con un panno in microfibra e asciugate strizzando man mano che fate le passate, poi lasciate asciugare.

Vi ricordo di asciugare per bene tutte le macchie d’acqua che, altrimenti, saranno assorbire dal marmo.

Per lucidare

In ultimo non poteva mancare il trucchetto della Nonna molto efficace per lucidare ancor di più il marmo!

Dovrete semplicemente procurarvi un panno in lana o un vecchio collant e posizionarlo su una scopa.

Quando vedete che le scale sono completamente asciutte, terminate tutto il lavaggio passando il panno o il collant e il risultato sarà stupendo!

Avvertenze

È assolutamente necessario provare i rimedi riportati prima in angoli nascosti della scala. Inoltre ricordate sempre che il detersivo naturale va diluito e mai messo direttamente sulle scale, altrimenti si potrebbero macchiare.