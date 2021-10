Prova questa Miscela delicata e fai da te per togliere tutti gli Aloni dal Marmo!

Sebbene conferisca eleganza alla nostra casa, il marmo è un materiale naturale, poroso e molto delicato che tende a presentare macchie e aloni per niente belli da vedere.

Per la sua delicatezza, inoltre, non tutti i prodotti sono adatti per la sua pulizia perché molti potrebbero corroderlo.

Per questo, oggi, vedremo insieme come preparare una miscela delicata per rimuovere tutti gli aloni dal marmo!

Preparazione e utilizzo

Anche se vi può sembrare troppo bello per essere vero, avere il marmo pulito, lucido e senza aloni è possibile e richiede l’utilizzo di pochi ingredienti che sicuramente avrete già in casa o, comunque, facilissimi da reperire.

Tutto ciò che vi occorre, infatti, è:

2 cucchiai di bicarbonato

6 cucchiai di alcol denaturato

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie

Versate, quindi, il bicarbonato e l’alcol in un secchio contenente 2 litri di acqua, agitate, poi, il contenuto per mescolare bene gli ingredienti, dopodiché versate all’interno del secchio anche il sapone di Marsiglia.

A questo punto, immergete lo straccio in microfibra all’interno della miscela così ottenuta, strizzatelo bene e passatelo più volte sul marmo.

Questo detergente fai da te non solo rimuoverà tutti gli aloni, rendendo il marmo super lucido, ma sgrasserà anche a fondo la superficie liberandola da tutto lo sporco!

Altri consigli utili

Oltre alla miscela fai da te, ci sono altri accorgimenti da seguire per avere il marmo sempre al top. Vediamoli insieme!

Alcol denaturato

Se avete già lavato il marmo e vorreste solo lucidarlo ulteriormente, potrete semplicemente utilizzare l’alcol denaturato, utile per rimuovere gli aloni anche dai vetri.

Prendete, quindi, un secchio di acqua tiepida, aggiungete 4 cucchiai di alcol denaturato e immergete uno straccio nella soluzione così ottenuta.

Passatelo, quindi, sul pavimento e lasciate agire per un po’. Dopodiché, risciacquate con acqua tiepida.

Il vostro marmo sarà lucido come il primo giorno!

Trucchetto del panno di lana

Un altro modo per lucidare il marmo e rimuovere ogni alone consiste nell’utilizzare il trucchetto del panno di lana, un antico rimedio della nonna in auge ancora ora.

Ovviamente, vi consigliamo di provare questo rimedio dopo aver già sgrassato a fondo il vostro marmo. Prendete, quindi, un vecchio maglione e tagliatelo in base alle vostre necessità.

Pulite, poi, la superficie con acqua tiepida, dopodiché strofinate energicamente il maglione di lana sul marmo: sarà lucidissimo!

Questo metodo sembra molto efficace e in più ricicliamo in modo consapevole un capo che vorremmo buttare via. Ricordatevi, inoltre, che potrete utilizzare il capo di lana anche per creare dei panni cattura polvere!

Cosa evitare sul marmo

Non è solo importante sapere cosa utilizzare sulle superfici di marmo, ma anche cosa evitare. Come già detto, infatti, questo materiale è delicato e merita molta attenzione.

Innanzitutto, quindi, vi ricordiamo di non utilizzare mai le sostanze acide, quali limone, aceto e acido citrico perché potrebbero corroderlo e rovinarlo in maniera irreparabile.

Non utilizzate neppure i detergenti a base di candeggina o anticalcare. Infine, non lavate mai la superficie senza aver rimosso prima alcuni detriti: questi, infatti, hanno un’azione abrasiva e potrebbero graffiare il marmo quando entrano a contatto con l’acqua.

Avvertenze

Consultate sempre le istruzioni del produttore per una giusta manutenzione del marmo.

Prestate attenzione all’utilizzo del bicarbonato e diluitelo sempre in acqua perché potrebbe avere un effetto abrasivo.