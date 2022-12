In inverno ci sono alcune certezze intramontabili: una di queste è avere degli stivaletti da indossare quando il freddo inizia ad essere troppo pesante.

I più gettonati sono quelli in pelle ed infatti risultano estremamente utili perché fanno scivolare la pioggia e non la assorbono.

C’è un problemino, tuttavia, che potremmo riscontrare ogni volta che si facciamo il cambio di stagione, ovvero che non sono più lucidi come sempre.

Vi è mai capitato? Se non siete nuovi ad una situazione del genere, non preoccupatevi! Ho la soluzione giusta per voi, vediamo subito dei metodi casalinghi per far tornare gli stivaletti lucidi!

Aceto di mele

L’aceto di mele è sempre un valido alleato in casa!

Oltre all’efficacia di base che hanno tutti i tipi di aceto, questo in particolare possiede un odore più gradevole, per cui sceglietelo se gli altri profumi vi disturbano!

Per usarlo sui vostri stivaletti in pelle non dovrete far altro che bagnare e strizzare bene un panno in microfibra, successivamente versate sopra 1 cucchiaio d’aceto di mele e passatelo su entrambi gli stivali.

Asciugate con un panno in lana e i vostri stivaletti avranno preso di nuovo il colore di sempre!

Olio d’oliva

In caso di stivaletti particolarmente opacizzati o pieni di polvere potete prediligere il metodo con l’olio d’oliva!

Sapevate che quest’ingrediente non si limita soltanto ad essere un ottimo condimento? Infatti è fantastico anche nelle pulizie domestiche e nel nostro caso. Scopriamo tutto quello che serve sapere!

Dovrete semplicemente mettere mezzo cucchiaino d’olio su un batuffolo d’ovatta (andrà bene anche un disco di cotone, quelli che si usano per togliere il make-up) e passarlo sullo stivale.

Lasciate agire per circa 5 minuti, dopodiché passate un panno asciutto ed ecco fatto!

Limone

Un altro trucchetto della Nonna che lucida e profuma i vostri stivali come non mai è il limone!

Tante volte avrete visto quanto possa essere d’aiuto per risolvere diversi problemini in casa come la presenza di calcare, muffa e quant’altro.

Sceglietelo, quindi, per i vostri stivaletti mettendo un po’ di succo di limone su una spugnetta morbida e poi strofinate delicatamente sullo stivale.

Risciacquate con un panno in microfibra ben strizzato e addio stivali opachi!

Mix pulente

Se desiderate avere un prodotto naturale da avere a portata di mano ogni volta che gli stivaletti necessitano essere lucidati, allora vediamo come preparare un mix pulente!

Ingredienti

200 ml d’acqua

100 ml d’aceto

Succo di 1 limone

Filtrate per bene il succo del limone e versatelo in un vaporizzatore, dopodiché aggiungete l’acqua e l’aceto. Chiudete il vaporizzatore e agitate.

Per l’uso dovrete spuzzare il composto prima su un panno e poi sugli stivali.

Per lucidare ogni giorno

Chi fa uso quotidiano degli stivali sente l’esigenza di lucidarli ogni giorno.

Quando, dunque, dovete togliere solo la polvere in eccesso per dare quell’effetto di brillantezza non dovrete far altro che servirvi di un panno in lana.

Passatelo energicamente sugli stivali prima di indossarli e saranno perfetti per uscire!

Avvertenze

Provate i rimedi descritti prima in un angolo non visibile in modo da assicurarvi di non macchiare o danneggiare gli stivali.