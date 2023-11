Ami la Sansevieria a tal punto da volere più di una pianta in casa? Puoi farlo senza andare necessariamente al negozio!

Questa pianta, conosciuta anche popolarmente come Lingua di Suocera o Pianta Serpente, è una succulenta molto famosa e diffusa come pianta da interni.

Le sue foglie alte e rigide sono il suo tratto distintivo che la rendono davvero inconfondibile. Ma sapevi che puoi moltiplicarla con una sola foglia fino a ottenere tante piantine diverse? Ti spieghiamo come fare passo dopo passo così che non puoi sbagliare!

Scegli una foglia

La prima cosa che dovresti fare è quella di esaminare la tua sansevieria e scegliere una foglia da togliere alla pianta principale.

La scelta deve ricadere su di una foglia sana e matura: deve trattarsi, quindi, di una foglia non troppo piccola e che non presenti macchie o segni di malattie o infezioni.

A questo punto, toglila con delicatezza dal terreno, separando le sue radici da quelle della pianta principale senza danneggiarla.

Con delle forbici da giardino o delle cesoie, taglia la foglia di sansevieria in sezioni di 5-7 cm l’una fino a ottenere dei rettangoli della foglia originaria.

Fai sviluppare le radici

Fai rimarginare leggermente il taglio tenendo le parti della foglia all’aria aperta per qualche ora.

Ora non devi fare altro che far sì che dai singoli rettangoli di foglia spuntino delle radici. Puoi farlo in due modi diversi.

In terreno

Il metodo classico consiste nel mettere la foglia a radicare in del terriccio molto morbido, ricavato da un mix di sabbia e torba, interrando la parte bassa della foglia secondo il senso del taglio (ossia mettendo verso il basso quella parte della foglia che, effettivamente, era in basso quando l’hai tagliata).

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Dopo averla posizionata in un vasetto con del terriccio, metti il tutto in un luogo caldo (a una temperatura maggiore dei 16-18 °C) e abbastanza luminoso.

Di solito, per radicare la fogliolina può impiegarci molto tempo, anche diversi mesi, e non sempre il procedimento va a buon fine. Per questo, ti consigliamo di interrare i diversi rettangoli della foglia originaria in più vasetti in modo da avere più probabilità che una delle foglie sviluppi delle radici.

In acqua

Un altro metodo per far radicare la foglia della sansevieria è quello in acqua.

Metti i rettangoli ricavati dalla foglia della sansevieria in un bicchiere in modo che solo la parte in basso sia a contatto con dell’acqua. La situazione ottimale è quella in cui la foglia non tocchi il fondo del bicchiere: per farlo dovresti usare bicchieri o vasetti in cui la parte più bassa sia più stretta rispetto a quella più alta.

Anche in questo caso, come prima, dovrai seguire il senso della foglia.

Di solito, il tempo della radicazione, nel metodo in acqua, è più breve e spesso non si parla di mesi ma di settimane. Ma ugualmente ti consigliamo di provare con più rettangoli in diversi bicchieri per aumentare le probabilità che il procedimento vada a buon fine.

Questo metodo, detto anche metodo del bicchiere, può essere anche usato con altre piante, in particolare quelle grasse.

Qui un video che ti aiuterà a capire meglio tutti i passaggi:

Interra in un vaso

Che tu abbia fatto spuntare le radici in terreno o in acqua, una volta ottenuto il risultato, devi rinvasare quella che ormai è una vera e propria piantina in un vaso.

Scegli un vaso di medie dimensioni, preferibilmente in coccio, e interra la piantina in un terreno adatto alle piante grasse. Poi, prenditi cura della tua nuova sansevieria (o delle tue nuove sansevierie, se ne hai ottenuta più di una!) così come facevi con la pianta madre.

Tienila, quindi, in un posto abbastanza caldo e dove non ci sia luce solare diretta che, insieme al caldo, possa bruciare le sue foglie.