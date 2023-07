Il caldo e l’umidità eccessiva, si sa, sono il terreno fertile per gli scarafaggi e le blatte, insetti coriacei che tendono a nascondersi anche nei pertugi più stretti.

E diciamolo, seppure siano innocui e non pericolosi, non sono per niente piacevoli come compagnia in casa!

Per questo, oggi vedremo insieme alcuni rimedi da usare all’ingresso e sui davanzali per non avere blatte e scarafaggi!

Alloro

Il rimedio d’oro che vi consigliamo consiste nell’utilizzare le foglie di alloro, il cui profumo di fresco è tanto rilassante e piacevole per noi ma poco tollerato dalle blatte e dagli scarafaggi che faranno subito retromarcia.

Per provarlo, quindi, dovrete semplicemente prendere delle foglie di questa erba aromatica, spezzettarle e metterle davanti alle porte o ai davanzali in modo da fare quasi da barriera e bloccare l’ingresso di questi insetti.

Aceto

Efficace come l’alloro è l’aceto, il quale ha un odore pungente spesso fastidioso pure per noi! Questo ingrediente, infatti, è considerato un ottimo repellente per molti insetti, tra cui anche gli scarafaggi.

Versate, quindi, un po’ di aceto in una ciotola e posizionatela, poi, sui davanzali e davanti alle porte. Noterete che le blatte saranno solo un brutto ricordo! In alternativa, potete anche potenziare l’effetto lavando i pavimenti e le superfici come il davanzale con una miscela composta da 3 parti di acqua e 1 di aceto bianco!

N.B Vi raccomandiamo di non utilizzare questa miscela su superfici di marmo o di pietra naturale.

Bicarbonato e zucchero

Se le blatte sono ancora lì, allora vi suggeriamo di provare un metodo molto semplice ma che sarà in grado di liberare la vostra casa da questi insetti tanto fastidiosi: le palline con bicarbonato e zucchero.

Mescolate, quindi, lo zucchero e il bicarbonato con acqua quanto basta in modo da ottenere una sorta di composto pastoso. Dopodiché, maneggiatelo per ricreare delle palline e posizionatele nei punti di accesso della vostra casa.

Le blatte e gli scarafaggi saranno attratte dallo zucchero e si avvicineranno ingerendo il bicarbonato che sarà letale per loro! Se non volete realizzare le palline, potete anche mescolare parti uguali di zucchero e bicarbonato e spargere il composto davanti alle porte.

N.B Questo rimedio risulta essere utile solo se non ci sono briciole o altri residui di cibo sul pavimento che potrebbero attirare le blatte e gli scarafaggi e distoglierli dalle palline.

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come fare!

Sapone di Marsiglia

Dopo l’aceto e il bicarbonato, come poteva mancare all’appello il tanto noto sapone di Marsiglia, l’ingrediente in grado di smacchiare le superfici della casa senza danneggiarle?

Considerato un ingrediente super profumato, in realtà reca fastidio a questi insetti e li terrà lontani dalla nostra casa. Vi basterà, quindi, versare un po’ di acqua e un po’ di sapone di Marsiglia in uno spruzzino e mescolare la miscela così ottenuta. Dopodiché, vaporizzatela miscela nei punti di accesso della casa e…godetevi il risultato!

Cipolla e aglio

Forse non sarà una combinazione di ingredienti molto profumata, eppure ha un effetto antiparassitario molto potente. Di cosa parliamo? Della cipolla e dell’aglio!

Per combinarli insieme, dovrete preparare un decotto, versando 30 grammi di aglio e 30 grammi di cipolla in una pentola d’acqua. Dopodiché, portate ad ebollizione la miscela e lasciatela riposare per altri 15 minuti. Infine, travasate il tutto in uno spruzzino, aggiungete, se lo volete, anche 1 cucchiaino di pepe di Cayenna in polvere e 1 cucchiaio di sapone e spruzzate il composto sui davanzali o davanti alle porte: addio blatte e scarafaggi!

N.B Vi ricordiamo di non usare questa miscela in casa perché l’odore forte potrebbe essere fastidioso anche per voi!

Erba gatta

Infine, vediamo un ultimo trucchetto: l’erba gatta, una tipologia di pianta chiamata così perché adorata appunto dai gatti. Mettete, quindi, i vasetti con quest’erba sul davanzale, sui balconi di casa o davanti alle porte e il gioco è fatto!

Come se non bastasse, l’erba gatta aiuta anche a tenere lontane le zanzare dal vostro balcone!

Importante

Se la presenza di insetti in casa e fuori casa è notevole, valutate l’intervento di uno specialista.