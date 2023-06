Potremmo definire le lenzuola come “i tessuti ribelli” della biancheria da letto.

Non capita raramente, infatti, che ogni parte di esse vada un po’ dove vuole; soprattutto in relazione ai bordi che si arricciano anche solo guardandoli!

Ma qual è il segreto per tenere quei bordi sempre ben stesi ed evitare che si stropiccino? I più attenti a rifare il letto vorranno sicuramente saperlo!

Vediamo subito insieme tutti i rimedi della Nonna per avere le lenzuola perfette.

Fare attenzione al lavaggio

Il primo segreto per non avere lenzuola arricciate ai bordi risiede nel lavaggio.

Una cosa che si sbaglia sempre è mescolare le lenzuola con altri capi che devono essere lavati; bisognerebbe dedicare un ciclo esclusivo solo alle lenzuola, essendo grandi e delicate.

La centrifuga e la modalità di lavaggio sono altri due fattori da tenere sotto controllo, poiché giri di centrifuga eccessivi comportano la formazione delle grinze sul tessuto e dopo saranno difficili da togliere anche se si stirano.

Inoltre è importante fare lavaggi brevi, così da permettere alle lenzuola di rinfrescarsi, ma di non piegarsi e stropicciarsi troppo.

Asciugare e piegare per bene

Le nostre Nonne ce lo ripetono continuamente: è importantissimo il modo in cui si asciugano, ma soprattutto piegano le lenzuola!

Succede tante volte di incappare in errori come lasciarle all’interno del cestello per ore ed ore, e nel frattempo le lenzuola avranno modo di fare pieghe dappertutto.

Prima di stenderle, dovrete scuoterle per bene, in modo da togliere i segni del lavaggio quando sono ancora umide e distenderle bene.

Mettetele sempre all’aria aperta, evitando la luce diretta dei raggi solari poiché, soprattutto quelle bianche, potrebbero rischiare l’ingiallimento.

Così come non dovrete lasciarle nel cestello per troppo tempo, dovrete fare anche attenzione a non toglierle dallo stendino dopo giorni, altrimenti rischiano di indurirsi.

Evitate l’uso delle mollette per contrastare i segni ed allineate bene i bordi.

Una volta asciutte, piegatele accuratamente ad una metà alla volta, facendo sempre attenzione a non sovrapporre il tessuto nei bordi e negli angoli.

Scegliere il tessuto giusto

I più attenti sapranno bene che il tessuto del lenzuolo è determinante per non ritrovarseli sempre arricciati.

Le lenzuola in lino e cotone, ad esempio, sono molto amate per questo fattore; non a caso rappresentano la prima scelta degli hotel e degli alberghi.

Si potrebbe dire che sono lenzuola anti-ferro da stiro, si modellano infatti da sole e non hanno bisogno della stiratura.

Pertanto, se anche voi rabbrividite all’idea di dover stirare le lenzuola, scegliere questi tessuti!

Rimedi naturali per ammorbidirle

Il “trucco” per non avere bordi arricciati sulle lenzuola è anche usare dei rimedi naturali che ci aiutino ad ammorbidirle! Li trovate in questo video pensato apposta per voi:

Ordine: importantissimo!

Dove mettere le lenzuola una volta terminati tutti questi passaggi? Facile, in un posto dove possono stare sempre in ordine!

Dedicate dei cassetti o armadi interamente alla biancheria da letto, in modo che nulla possa stropicciarle e rovinarle.

Il metodo perfetto mettere le lenzuola a contatto con la base dei mobili ed aggiungere altre coperte sopra, così da comprimerli.

Avvertenze

Prestate sempre molta attenzione alle etichette di lavaggio delle lenzuola e seguite le indicazioni per non rovinare le fibre.