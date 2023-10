Un letto invitante con lenzuola morbide e lisce è il sogno di ogni amante del riposo di qualità, soprattutto dopo una giornata particolarmente stressante.

Tuttavia, spesso, dopo essere passate per l’asciugatrice, le lenzuola possono finire con un aspetto stropicciato che può disturbare la perfezione del letto.

Anche se stirare a più non posso potrebbe sembrare la soluzione migliore, ci sono dei metodi che puoi adottare per non ritrovarti con i tessuti tutti ingarbugliati.

Per questo oggi ti mostrerò vari metodi ed accorgimenti per evitare che le lenzuola si stropiccino dopo l’asciugatrice!

Evita troppo carico

Un errore molto comune che, ahimè, non tutti evitano, è sovraccaricare l’asciugatrice.

Un carico troppo pesante può impedire alle lenzuola di muoversi liberamente durante il ciclo di asciugatura, contribuendo a pieghe e stropicci indesiderati.

Evita di incastrare migliaia di tessuti nel cestello dell’asciugatrice e prediligi, invece, i carichi più leggeri così da permettere alle lenzuola di godere di spazio sufficiente per asciugarsi uniformemente.

Dividi i capi

La divisione dei capi, così come risulta efficiente all’interno della lavatrice, è molto funzionale anche per quanto riguarda l’asciugatrice.

Separare i diversi tipi di tessuti durante l’asciugatura, infatti, può fare la differenza. Diversamente, le lenzuola possono aggrapparsi ad altri capi più leggeri o sintetici, causando stropicci e fastidiosissime pieghe.

Dividi i capi per tessuto e dimensione, cercando di separare le lenzuola e dedicare loro un ciclo di asciugatura a parte così permetterai a ogni articolo di indumento nel modo migliore possibile.

Attenzione alla centrifuga

La velocità della centrifuga può influenzare notevolmente l’aspetto delle lenzuola dopo l’asciugatrice.

Per le lenzuola composte da tessuti più delicati, riduci la velocità per evitare uno stress eccessivo sulle fibre. Tessuti più robusti possono tollerare una centrifuga più veloce, assicurando che le lenzuola escono dall’asciugatrice meno stropicciate.

Tuttavia dovrai controllare il fattore centrifuga anche quando imposti il lavaggio in lavatrice: ricorda che stiamo parlando di materia estremamente fragile, quindi non è mai un bene eccedere con la centrifuga.

Trucchetto veloce

Un trucchetto veloce che forse non ancora conoscevi per ammorbidire le lenzuola e ridurre gli stropicci è l’uso di palline da tennis nell’asciugatrice!

Il tessuto che riveste le palline permette di rompere i legami elettrostatici e non fa attaccare le lenzuola tra di loro. Tutto quello che dovrai fare è metterne alcune insieme alle lenzuola durante il ciclo di asciugatura.

Queste palline agiranno come agenti meccanici, impedendo che le lenzuola si attorciglino e aiutando a mantenere la loro morbidezza naturale.

Consigli per la lavatrice

Prima di arrivare all’asciugatrice, il modo in cui le lenzuola vengono lavate è di fondamentale importanza.

Dunque ti darò alcuni consigli per lavare al meglio le lenzuola in lavatrice e non averle stropicciate:

Utilizzare un Detersivo Delicato: scegli per un detersivo delicato e naturale che non solo pulisce efficacemente, ma preserva la morbidezza delle lenzuola.

scegli per un detersivo delicato e naturale che non solo pulisce efficacemente, ma preserva la morbidezza delle lenzuola. Lavaggio a Basse Temperature : imposta la lavatrice a temperature basse o tiepide per evitare il restringimento e la rottura delle fibre del tessuto.

: imposta la lavatrice a temperature basse o tiepide per evitare il restringimento e la rottura delle fibre del tessuto. Programma di Lavaggio Delicato: utilizza il programma di lavaggio delicato o specifico per tessuti delicati per ridurre l’abrasione.

utilizza il programma di lavaggio delicato o specifico per tessuti delicati per ridurre l’abrasione. Capacità Adeguata : anche in questo caso, non sovraccaricare la lavatrice per garantire che le lenzuola abbiano spazio sufficiente per muoversi liberamente durante il ciclo di lavaggio.

: anche in questo caso, non sovraccaricare la lavatrice per garantire che le lenzuola abbiano spazio sufficiente per muoversi liberamente durante il ciclo di lavaggio. Evitare l’Uso dell’Ammorbidente : in caso di lenzuola di cotone, evita l’uso eccessivo di ammorbidente, poiché potrebbe rendere il tessuto più rigido. In alternativa usa 1 misurino di aceto bianco d’alcol.

: in caso di lenzuola di cotone, evita l’uso eccessivo di ammorbidente, poiché potrebbe rendere il tessuto più rigido. In alternativa usa 1 misurino di aceto bianco d’alcol. Scuotere Prima di Stendere: prima di stendere le lenzuola, scuotile leggermente per distendere le fibre e ridurre le pieghe.

prima di stendere le lenzuola, scuotile leggermente per distendere le fibre e ridurre le pieghe. Stendere Rapidamente: terminato il ciclo di lavaggio, stendi le lenzuola il più rapidamente possibile per evitare che si formino pieghe e stropicciature.

In questo video, inoltre, ho raccolto per te ulteriori trucchetti al fine di mantenere sempre morbide le lenzuola:

Avvertenze

Ricorda di consultare sempre le etichette di lavaggio prima di porre qualsiasi rimedio.