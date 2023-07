In estate, non c’è niente di meglio che indossare scarpe aperte come i sandali per lasciare liberi e freschi i nostri piedi.

Se da una parte, però, queste calzature ci danno una certa sensazione di libertà, dall’altra espongono i piedi maggiormente agli agenti esterni, rendendoli secchi e ruvidi!

Per questo, oggi vedremo insieme alcuni trucchetti per non avere piedi secchi e ruvidi a causa dell’utilizzo dei sandali tutti i giorni!

Pediluvio fai da te

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nel fare un pediluvio casalingo fai da te che richiede solo l’utilizzo di due ingredienti facili da reperire: l’aceto bianco e il collutorio.

Se il collutorio, infatti, è in grado di eliminare le cellule morte, i funghi delle unghie e di trattare piedi con desquamazioni e screpolature, l’aceto, invece, aiuta ad ammorbidirli e idratarli.

Per provare questo trucchetto, dovrete versare mezza tazza di collutorio e mezza tazza di aceto bianco in una bacinella contenente acqua calda, agitare con la mano la soluzione in modo da mescolare il tutto. Dopodiché, immergete i vostri piedi nella bacinella, lasciateli in ammollo per circa 15 minuti prima di risciacquarli e asciugarli accuratamente.

Per avere piedi sempre idratati, vi suggeriamo di fare questo pediluvio una volta a settimana in modo anche da prevenire i talloni screpolati.

Bicarbonato di sodio

Anche se vi può sembrare un rimedio alquanto strambo, in realtà il bicarbonato è un ingrediente che svolge un’azione abrasiva tale da funzionare come un esfoliante in grado di eliminare le cellule morte.

Versate, quindi, tre cucchiai di questo prodotto in una ciotolina, dopodiché aggiungete acqua a filo fino ad ottenere una sorta di composto pastoso. A questo punto, applicate il composto sui piedi, accertandovi di ricoprire soprattutto i punti in cui i piedi risultano essere più secchi e strofinate delicatamente.

Infine, non vi resta che risciacquare accuratamente, asciugare e applicare una crema idratante: addio screpolature.

Sale e miele

Come il bicarbonato, anche il sale svolge una leggera azione abrasiva in grado di esfoliare profondamente la pelle. Per idratare anche, però, lo combiniamo con il miele, il quale vanta proprietà idratanti e nutrienti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare in una ciotolina 2 cucchiai di sale grosso, 1 cucchiaino di miele e 1 cucchiaio di olio extravergine, mescolare il tutto e applicare il composto così ottenuto sui piedi puliti e ben asciugati.

Dopodiché, strofinate e lasciate agire per circa 5-10 minuti prima di risciacquare accuratamente. Come se non bastasse il miele viene utilizzato anche come una sorta di maschera per rendere lisci e morbidi i vostri piedi!

Fondi di caffè

Quando si parla di esfolianti naturali, non si possono non menzionare i fondi di caffè, usati spesso come scrub naturale. Versate, quindi, una manciata di fondi di caffè in una ciotola, aggiungete poi un po’ di olio d’oliva o olio di cocco e mescolate il tutto per ottenere una sorta di pasta.

Dopodiché, applicatela sui vostri piedi (sempre asciutti e puliti), attendete circa 10 minuti e risciacquate accuratamente: i vostri piedi saranno lisci e morbidi come non mai!

Inoltre, sarete felici di sapere che i fondi di caffè possono essere usati sul corpo e sul viso per fare uno scrub e preparare la pelle all’abbronzatura!

Zucchero e menta

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che consiste nel preparare uno scrub con due ingredienti che sicuramente avrete in casa o, in ogni caso, facili da reperire: lo zucchero e la menta. Se da una parte, infatti, lo zucchero ha una funzione abrasiva, dall’altra la menta è in grado di rinfrescare e lenire la pelle secca e screpolata dei vostri piedi.

Vi basterà, quindi, versare una tazzina di zucchero semolato in una ciotola contenente mezza tazzina di olio di oliva e aggiungere, poi, 5 gocce di olio essenziale di menta piperita.

Dopodiché, strofinate questo composto così ottenuto sui piedi per circa 10 minuti, avendo cura di effettuare dei movimenti circolari e risciacquate con acqua tiepida: la pelle screpolata dei piedi sarà solo un brutto ricordo!

Togliere cattivi odori dai sandali

E se volete anche sapere come togliere i cattivi odori dalle scarpe e dai sandali, ecco un video per voi!

Avvertenze

Ricordiamo di evitare l’utilizzo dei rimedi indicati in caso di allergie o ipersensibilità a uno o più prodotti indicati. Valutare di affidarsi a chi è di competenza per problematiche legate ai piedi.