Man mano che si diventa esperti usando ogni giorno la lavatrice, ci si rende conto che spesso si va incontro a vari intoppi.

Pensiamo, ad esempio, alla puzza di umidità che resta sui vestiti, alle macchie da pretrattare, alla pulizia dell’elettrodomestico e così via.

A tal proposito si usano sempre dei trucchetti che possono rendere il tutto più semplice. Molte volte si mettono i più disparati e insospettabili oggetti in lavatrice che risolvono dei problemini in poco tempo!

Oggi infatti vedremo a cosa serve mettere una spugna in lavatrice e tra le funzioni più importanti c’è quella di non far avvolgere i vestiti!

Prima di iniziare

Prima di iniziare è importante che vi dia alcuni consigli da usare in fase di lavaggio.

Le spugne in lavatrice servono per vari scopi che vedremo in seguito, ma tra i più importanti c’è quella di non far avvolgere i vestiti e di togliere i pelucchi.

Questi ultimi si formano a causa dello sfregamento di un tessuto con l’altro e, a lungo andare, potrebbero rovinare anche i capi.

A tal proposito vi suggerisco di rovesciare i vestiti così da proteggere la parte esterna e soprattutto di rendere più efficace il lavaggio interno dei vestiti.

La parte interna, infatti, è quella che va a contatto diretto con la nostra pelle e con il sudore, per questo è fondamentale che venga pulita bene.

Prese queste precauzioni, non ci resta che vedere perché è importante mettere una spugna in lavatrice.

Attenzione! La spugna a cui si fa riferimento è quella che si usa in cucina la quale è leggermente più dura.

Per non avvolgere i capi

Il primo problema che potete risolvere mettendo la spugna in lavatrice è evitare che i capi si avvolgono tra di loro.

Quante volte li vediamo che si intrecciano e diventano un tutt’uno? Magari non si riesce nemmeno a distinguerli!

La funzione della spugna di catturare le fibre dei tessuti impedendo di sfregarsi tra loro, permette di conseguenza che i vestiti non si attaccano l’un l’altro.

Il risultato è un lavaggio super ottimizzato e senza problemi!

Addio peli e pelucchi

Come detto anche precedentemente, una delle azioni principali svolte dalla spugna in lavatrice è farci dire addio a peli e pelucchi!

Per quanto si possa stare attenti a togliere peli, capelli, a scuotere per bene i capi prima di metterli in lavatrice, capita sempre che qualcosa va storto.

Inoltre lo sfregamento continuo dei tessuti tra loro li consuma generando inevitabilmente il distacco delle fibre e i conseguenti pelucchi.

A tal proposito l’uso della spugna risulta di grande aiuto perché cattura tutti questi residui senza lasciarli andare di nuovo.

Lavatrice più funzionante

In linea con quanto appena detto riguardi i peli e l’anti-avvolgimento, la spugna in lavatrice rende l’elettrodomestico più funzionante!

Considerate che tutti i peli se non andassero a finire sulla spugna, si intrappolerebbero nei tubi o nella guarnizione della lavatrice.

Questa cosa alla lunga potrebbe ostruire la lavatrice e invece con la spugna si evitano questi spiacevoli eventi!

Avvertenze

Consigliamo di consultare sempre le istruzioni di fabbrica dell’elettrodomestico prima di usare questi rimedi.

Inoltre è bene leggere attentamente le etichette di lavaggio dei vestiti per sapere qual è il miglior metodo di lavaggio.