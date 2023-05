Quante volte vi è successo di aprire lo sportello della lavatrice, prendere i capi appena lavati e scorgere un cattivo odore di stantio o di chiuso sul bucato? Immagino spesso.

In realtà, questo accade perché il cestello della lavatrice è caratterizzato da una scarsa ventilazione e ricambio di aria e, pertanto, al suo interno si accumula la puzza di umidità e di chiuso che viene poi trasferita sui capi.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come non far puzzare di chiuso i vestiti dopo la lavatrice con questi rimedi casalinghi e naturali!

Lavaggi a vuoto

Innanzitutto, la prima cosa da fare per scongiurare la formazione della puzza di chiuso in lavatrice e sui capi è procedere con dei lavaggi a vuoto regolari indicati soprattutto per la pulizia del cestello. Vi basterà, quindi, aggiungere 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e versare la soluzione così ottenuta nel cestello.

Dopodiché, impostate un lavaggio a vuoto ad alte temperature e…addio puzza! In alternativa all’acido citrico, potete anche utilizzare l’aceto, il quale vanta, come l’acido citrico, una forte funzione anti-odore e pulente. In questo caso, dovrete aggiungere 2 tazze di questo prodotto nel cestello e procedere come già visto.

Per avere la vostra lavatrice sempre pulita, vi suggeriamo di fare i lavaggi a vuoto una volta al mese.

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice, a causa del suo impatto ambientale. Per questo, vi chiediamo di prediligere sempre l’acido citrico. Tuttavia, l’aceto è comunque preferibile rispetto ai detersivi normalmente disponibili in commercio.

Se volete vedere come fare, ecco un video per voi!

Pulizia regolare

Oltre ai lavaggi a vuoto, sarebbe bene procedere anche con una pulizia più profonda delle componenti della lavatrice in modo da eliminare anche lo sporco più nascosto. Iniziate, quindi, con il versare in una bacinella contenente 3 litri di acqua, 500 ml di aceto bianco e 5 cucchiai di bicarbonato. Dopodiché, immergete un panno in microfibra nella soluzione così ottenuta.

Per un effetto anti-odore ancora più efficace, potete anche aggiungere qualche goccia di tea tree oil, un olio essenziale noto soprattutto per la sua capacità di prevenire la formazione della muffa e dei cattivi odori. A questo punto, passate il panno sulle pareti interne del cestello e sulla guarnizione, lasciate agire per un po’ e, infine, risciacquate il tutto e asciugate con un panno pulito.

Per la pulizia del filtro, invece, vi suggeriamo di svitarlo e di sciacquarlo sotto l’acqua corrente, mentre per quanto riguarda la vaschetta del detersivo, potete semplicemente metterla in ammollo in una bacinella contenente metà aceto bianco e metà acqua calda per qualche minuto, prima di strofinare con uno spazzolino da denti vecchio. La vostra lavatrice sarà pulita da cima a fondo!

Sportello aperto

Un altro suggerimento utile per prevenire e togliere la puzza di chiuso dalla vostra lavatrice consiste nel lasciare sempre aperto il suo sportello, così da permettere il ricambio d’aria ed evitare il ristagno della condensa.

L’ideale sarebbe quello di lasciarlo sempre semi-aperto e di tenerlo chiuso solo durante il ciclo di lavaggio. In questo modo permetterete al vapore di uscire fuori e di non creare un ambiente molto umido nel cestello.

Trucchetto dell’asciugamano

Un altro trucchetto molto efficace per togliere i cattivi odori dalla vostra lavatrice e renderla profumata è il trucchetto dell’asciugamano! In questo caso, quindi, vi basterà inumidire un asciugamano, strofinarci un panetto di sapone di Marsiglia su entrambi i lati e inserirlo, poi, nel cestello della lavatrice.

Dopodiché, effettuate un lavaggio a vuoto e…i cattivi odori saranno solo un brutto ricordo!

Deodorante fai da te per lavatrice

Infine, vediamo un ultimo trucchetto il quale consiste nel realizzare un deodorante fai da te. Diluite, quindi, il succo filtrato di 2 limoni con 300 ml di acqua, dopodiché travasate il tutto in un flacone con spray.

Infine, vaporizzate la miscela così ottenuta nel cestello prima o dopo ogni lavaggio e non sentirete mai più la puzza di chiuso sui vostri capi!

Avvertenze

Ricordiamo di seguire sempre le indicazioni di produzione. In caso di guasti consultare in prima istanza un tecnico.