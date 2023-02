Come pulire la Lavatrice ogni Mese?

Prendersi cura della lavatrice non è un’impresa titanica, ma richiede molta costanza!

Quest’elettrodomestico è infatti soggetto ad accumulare quotidianamente il calcare, la muffa e altri residui che restano attaccati al cestello e ad altre zone.

L’ideale è fare una pulizia approfondita ogni mese! Scopriamo insieme come pulire ogni minimo angolo della lavatrice per averla sempre perfetta!

Primo step: lavaggio a vuoto

Partiamo con il primo step da fare se si vuol avere sempre una lavatrice al meglio!

Sto parlando dei lavaggi a vuoto, fondamentali per fare in modo che non si accumulino calcare, muffa e macchie varie sia nel cestello che all’interno dei tubi.

Ci sono vari rimedi naturali per effettuarli, vediamo quelli più usati:

Acido citrico : bastano 150 grammi sciolti in 1 litro d’acqua per ottenere un fantastico risultato soprattutto contro il calcare.

: bastano per ottenere un fantastico risultato soprattutto contro il calcare. Bicarbonato di sodio : riempite una tazza , versate nel cestello ed ecco fatto.

: riempite , versate nel cestello ed ecco fatto. Aceto : ottimo anche per mandare via i cattivi odori. Versate 500 ml di prodotto nella lavatrice e godetevi il risultato.

: ottimo anche per mandare via i cattivi odori. Versate di prodotto nella lavatrice e godetevi il risultato. Sale grosso: 500 g di sale grosso con un lavaggio a vuoto ad alte temperature faranno tornare la vostra lavatrice come nuova!

Guarnizione

Può sembrare la parte più nascosta, ma la guarnizione della lavatrice ha una facilità a sporcarsi davvero unica!

È al suo interno, infatti, che si possono trovare capelli, bottoncini, residui di carta e altre cose che cadono dalle tasche o si staccano dai tessuti degli indumenti.

Ogni giorno sarebbe preferibile passare un panno in microfibra all’interno delle pieghe della guarnizione per fare in modo che non ci sia acqua stagnante e sporco.

Una volta al mese, poi procedete con un lavaggio approfondito con del sapone di Marsiglia.

Cassettino

Da tenere sott’occhio è anche il cassettino della lavatrice, piccolo spazio che però accumula tanto sporco.

Il continuo passaggio di detersivi molto concentrati decreta la formazione della muffa, specie all’interno degli angoli. Per tale ragione una volta al mese è necessario ripulirlo per bene.

Prendete 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e mescolatelo con qualche goccia d’acqua fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

Spalmate il tutto su una spugna e strofinate sulle zone del cassettino che presentano macchie, lasciate agire per 10 minuti e poi risciacquate accuratamente.

Oblò

L’oblò è un po’ lo specchio della lavatrice in quanto se ha del calcare o delle macchie attaccate, possiamo notarle subito!

A tal proposito bisogna stare molto attenti a tenerlo sempre brillante e privo di polvere, ma come pulirlo a fondo ogni mese?

La soluzione ideale è riempire un vaporizzatore per 3 parti con aceto e 1 parte con del succo di limone, poi spruzzate sull’oblò e passate una spugnetta per strofinare via lo sporco.

Risciacquate con un panno in microfibra ed ecco che tornerà lucido!

Esterno

L’esterno della lavatrice, proprio come l’oblò, non può mancare di essere costantemente pulito!

Per la pulizia approfondita ogni mese potete usare lo stesso composto descritto anche sopra per l’oblò, sarà ottimo anche al fine di spargere un buon profumo.

Ogni giorno, invece, basterò passare un panno in microfibra inumidito e strizzato con acqua calda.

Per il filtro

Ultimo step che potete fare per completare una perfetta pulizia della lavatrice è il filtro!

N.B. Questo è l’unico elemento dell’elettrodomestico che va pulito massimo 3 volte l’anno, quindi non è necessario lavarlo mensilmente.

Dunque, per prima cosa dovrete staccare la spina della lavatrice e mettere una bacinella o degli asciugamani sotto lo sportello.

Aprite e, molto delicatamente, svitate il filtro, poi mettetelo in ammollo in acqua calda e aceto d’alcol. Aspettate un paio d’ora e risciacquate sotto acqua corrente togliendo i residui con uno spazzolino.

Asciugate e rimontate il filtro che ora sarà come nuovo!