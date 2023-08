Non solo i vestiti scuri tendono a sbiadirsi in estate a causa di modalità di lavaggio sbagliate o dell’esposizione eccessiva ai raggi solari, ma anche e soprattutto i teli da mare e i costumi.

Dal momento, infatti, che questi vengono utilizzati sulla spiaggia, sono continuamente esposti al sole ed è facile, quindi, vederli sbiadire con il tempo.

Ma sappiate che esistono dei trucchetti per non far scolorire i teli da mare e i costumi anche se li tenete al sole!

Aceto bianco

Innanzitutto, vi suggeriamo di provare l’aceto bianco, un ingrediente noto proprio per le sue capacità di ravvivare i colori dei capi scuri o il bianco naturale.

Per utilizzarlo, quindi, dovrete versare acqua fredda in una bacinella e aggiungere, poi, circa 4 cucchiai di aceto bianco al suo interno. Dopodiché immergete i teli e i costumi colorati nella miscela così ottenuta e lasciateli in ammollo per qualche ora. Infine, non vi resta che risciacquate il capo in acqua fredda ed effettuare il normale lavaggio.

Sale grosso

Un altro trucchetto molto efficace in grado di ravvivare il colore dei vostri teli e dei vostri costumi e di prevenire lo scolorimento è il sale grosso, il quale svolge una leggera azione abrasiva in grado di pulire a fondo i capi e rimuovere quella patina che finisce per “eclissare” il colore.

In questo caso, quindi, dovrete versare 2 litri di acqua fredda in una bacinella e aggiungere, poi, 2 cucchiai di sale grosso. Dopodiché, immergete i teli e i costumi nella miscela così ottenuta e lasciateli in ammollo per circa 1 ora.

Terminato l’ammollo, dovrete semplicemente risciacquare e procedere con il normale lavaggio. Se volete intensificare l’effetto di questo rimedio, potreste aggiungere una tazza di aceto con il sale e…il gioco è fatto!

Come se non bastasse, il sale può essere usato anche per fare l’ammorbidente fai da te!

Pepe

Sempre senza allontanarci dalla dispensa, c’è un altro ingrediente che può venire in vostro soccorso per non far scolorire i vostri costumi e teli: il pepe, il quale, come il sale, svolge una leggera azione abrasiva ed è in grado di rimuovere i residui di salsedine o di detersivo, causa primaria dello scolorimento dei capi.

Vi basterà, quindi, aggiungere un cucchiaio di pepe nero in grani in una bacinella contenente acqua fredda e mettere, poi, in ammollo i capi per circa mezz’ora. Dopodiché, risciacquateli e procedete con il lavaggio preferibilmente in lavatrice versando sempre un cucchiaio di pepe nero nel cestello (e non nella vaschetta del detersivo) e avviando un programma della lavatrice a freddo. Noterete che i vostri teli e costumi colorati saranno come nuovi!

Alloro

Un ultimo trucchetto prevede l’utilizzo dell’alloro, un’erba aromatica nota a tutti per la sua capacità di neutralizzare i cattivi odori in casa e portare un profumo di fresco. Usato sui capi, invece, è una manna dal cielo sia per rimuovere la puzza di sudore, sia per ravvivare il colore dei capi!

Versate, quindi, 10 foglie di alloro in una pentola contenente acqua e aggiungete, poi, anche 4 cucchiai di bicarbonato per un effetto più efficace. A questo punto, portate il tutto ad ebollizione e fate cuocere per altri 20 minuti prima di lasciare raffreddare e versare la miscela così ottenuta in un secchio.

Infine, non vi resta che immergere i costumi e i teli in ammollo nella bacinella per tutta la notte, risciacquare e procedere con il lavaggio normale. I vostri costumi e teli saranno colorati e luminosi come non mai! E se volete conoscere alcuni trucchetti con l’alloro, ecco un video pensato per voi!

Altri consigli utili per evitare lo scolorimento

Finora abbiamo visto alcuni ingredienti in grado di ravvivare il colore dei vostri costumi e teli, ma in realtà ci sono anche una serie di accorgimenti da seguire in modo da evitare lo scolorimento.

Poiché la motivazione per cui spesso questi indumenti da mare tendono a sbiadirsi è la salsedine, in quanto crea una patina bianca che oscura il colore, vi suggeriamo di risciacquarli appena tornate a casa dal mare e di non aspettare molto, così da non far fissare le macchie di salsedine nei tessuti.

Inoltre, sarebbe bene non usare troppi detersivi o troppo ammorbidente durante il lavaggio perché questi tendono ad impregnarsi nelle fibre del tessuto e a portare via il colore. Vi raccomandiamo, quindi, di risciacquare i panni solo con gli ingredienti suggeriti. Infine, ricordatevi sempre di utilizzare l’acqua fredda durante il lavaggio e il risciacquo poiché l’acqua calda è considerata un’altra causa della dispersione del colore.

Avvertenze

I nostri rimedi sono naturali e per niente aggressivi, tuttavia vi raccomandiamo di utilizzare i suddetti rimedi solo dopo aver consultato le etichette di lavaggio dei vostri capi.