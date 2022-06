L’odore del mare è una delle cose più belle dell’estate e lo sentiamo sotto al naso anche dopo le vacanze tanto che è intenso ed inebriante!

Non a caso un odore del genere riporta alla mente sempre tanti ricordi e vorremmo avvertirlo anche in casa…ma come fare?

Ebbene ho la soluzione giusta! Basterà usare l’alloro per profumare la casa di mare, vediamo insieme in che modo!

Infuso

La soluzione più immediata e semplice per spargere subito l’odore di mare in casa è preparare un infuso!

Tutto quello che dovrete fare è procurarvi circa 5 foglie d’alloro, successivamente mettete in una pentola con acqua e portate ad ebollizione.

Una volta raggiunto il bollore, lasciate sulla fiamma (non troppo alta) per almeno 5 minuti, poi spegnete e trasferite il tutto in varie ciotoline da mettere nelle varie stanze. State molto attenti a non scottarvi mentre effettuare questo passaggio.

Il vapore emanato dall’infuso si propagherà lasciando un fantastico profumo in casa!

Nel pot-pourri

Il pot-pourri è uno dei rimedi più usati in casa per spargere un buon profumo!

Lo si mette nei vasi, nei posacenere, nei piattini e qualsiasi altro posto per diffondere il loro fantastico odore.

Esso è composto da petali di fiori essiccati, dunque potete prepararlo da soli e soprattutto potete inserire anche l’alloro all’interno.

Per essiccare le foglie d’alloro vi consiglio di predisporle su una teglia grande e a debita distanza tra loro.

Mettete la teglia in una zona in cui c’è passaggio d’aria e dopo qualche giorno saranno essiccate.

Spezzettatele e usatele per il vostro pot-pourri al profumo di mare!

Decorazioni

Per spargere il profumo di mare con l’alloro, potete fare anche delle decorazioni!

Tra le più diffuse troviamo la corona d’alloro, di nostra conoscenza perché è quella che vediamo spesso alle lauree!

Dovrete semplicemente intrecciare dei rami e unirli con uno spago, poi fate un fiocchetto e mettete la corona in una zona della casa dove volete spargere il profumo.

Per intensificare l’odore, potete procurarvi un po’ d’acqua di mare e spruzzarla di tanto in tanto sulle foglie, i due profumi insieme saranno fantastici!

Altri tipo di decorazioni sono le foglie unite a formare una specie di quadrifoglio o le collane d’alloro con le foglie unite con uno spago.

Sacchetti profumati

Anche i sacchetti profumati sono ottimi per diffondere l’odore d’alloro!

Bisognerà soltanto procurarsi un sacchetto traspirante a maglie larghe e inserire all’interno le foglie d’alloro.

Poi appendete i sacchetti nelle zone della casa che preferite, ad esempio sulle maniglie delle porte, in bagno, in cucina, nell’armadio e così via.

Le foglie hanno un odore molto intenso che si spargerà in pochi minuti!

Profumatore naturale

Infine vediamo come fare un profumatore naturale all’aroma di mare!

Vi serviranno:

2 foglie d’alloro

500 ml d’acqua

2 gocce di olio essenziale di ginepro

3 gocce di olio essenziale di eucalipto

Il primo passo da fare è mettere ad infusione le foglie d’alloro nell’acqua. Quando sarà arrivato ad ebollizione, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare.

Una volta freddo, aggiungete gli oli essenziali al composto e trasferite tutto in un vaporizzatore. Spruzzate la soluzione nelle stanze della casa e vi sembrerà di stare in riva al mare!

Avvertenze

Vi ricordo di fare attenzione a non usare prodotti che potrebbero arrecare allergia o ipersensibilità.