Come non far stringere le Lenzuola con gli angoli?

Vi è mai capitato di fare il letto e notare che non riuscite a stendere in modo omogeneo e preciso le lenzuola?

I vari intoppi si trovano per la maggior parte nella modalità di lavaggio delle lenzuola, soprattutto quelle con gli angoli che devono essere incastrati per bene.

Vediamo insieme quali sono i metodi per non far restringere le lenzuola con gli angoli e averli sempre perfetti!

Ammorbidente naturale

Fare uso di un ammorbidente naturale è una soluzione non solo molto efficace, ma anche ecologica ed economica in lavatrice!

Serviranno pochissimi ingredienti che gli amanti dei metodi naturali sicuramente avranno in casa, scopriamo subito come farlo!

Sciogliete 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione, poi aggiungete 10 gocce di olio essenziale a vostro piacimento (io vi consiglio quello alla lavanda).

A questo punto l’ammorbidente naturale è pronto! Dovrete riempire la vaschetta apposita quando lavate le lenzuola ed ecco fatto!

Modalità di lavaggio

Le modalità di lavaggio delle lenzuola sono importantissime per fare in modo che quelle con gli angoli non si restringano.

I fattori da tenere sempre sotto controllo sono sicuramente i programmi di lavaggio: è bene capire se serve un lavaggio delicato, per il cotone e così via.

Tutte queste informazioni sono sempre riportate sulle etichette presenti praticamente su ogni tessuto, per cui consultarle è sempre una buona idea.

Inoltre è consigliabile anche dedicare un lavaggio esclusivo solo alle lenzuola in modo da rendere ancora più efficace la buona riuscita delle lenzuola con gli angoli!

Temperature

Passiamo adesso alle temperature, quelle che di solito si sbagliano o si impostano male.

Molto spesso si prediligono le temperature in base ai tanti tipi diversi di indumenti messi in lavatrice ed è per questo che appena sopra abbiamo visto che è consigliabile dedicare un lavaggio esclusivo alle lenzuola.

Generalmente le lenzuola con gli angoli hanno bisogno di temperature basse perché sono delicate, specie se in seta.

Per cui verificate quali siano i gradi giusti da impostare poiché temperature troppo alte possono contribuire al restringimento delle lenzuola.

Centrifuga

Non solo le temperature o i tipi di detersivi che si usano, ma anche la centrifuga è una delle principali e dirette responsabili delle lenzuola ristrette.

Per fare in modo che gli angoli non diventino ancora più piccoli, è necessario non esagerare con i giri di centrifuga, altrimenti il tessuto si striminzisce eccessivamente.

Impostate al minimo la centrifuga o evitatela direttamente. Quest’ultimo trucco potete usarlo quando c’è una bella giornata e non ci vorrà troppo tempo per farle asciugare.

Metodo dell’asciugamano

Il metodo dell’asciugamano è un vecchio trucco della Nonna, ancora oggi intramontabile, per quando non si imposta la centrifuga!

Si tratta di un rimedio da poter usare praticamente con tutti gli indumenti e i tessuti, quindi anche con le lenzuola con gli angoli.

La mancanza di centrifuga rende il tessuto molto pieno d’acqua, per cui a fine lavaggio arrotolate il lenzuolo in un vecchio asciugamano in spugna e fate una leggera pressione così che possiate assorbire l’acqua in eccesso.

Così facendo velocizzerete di molto l’asciugatura!

Come asciugare

Ultima cosa da tenere in considerazione per non stringere le lenzuola con gli angoli è come asciugarle bene!

Innanzitutto prediligete giornate soleggiate e anche leggermente ventilate in modo che non impiegate due giorni per averle completamente asciutte.

Poi controllatele ogni tanto perché appena sono asciutte è necessario toglierle, altrimenti si seccheranno e si restringeranno.

Allo stesso tempo non toglietele umide sennò avranno dei cattivi odori.

Avvertenze

Leggere sempre le etichette di lavaggio per individuare i passaggi giusti per le lenzuola.