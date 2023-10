Organizzare un armadio: che fatica! Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le faccende di casa sa bene che l’organizzazione dell’armadio è una delle cose più complesse e delicate.

Disporre i propri vestiti in modo ordinato, accessibile e coerente non è sempre un gioco da ragazzi e richiede una certa logica se vogliamo avere tutto a portata di mano e, soprattutto, organizzato in modo intelligente.

Scopriamo insieme tutti i passaggi per organizzare un armadio secondo il criterio delle 4 stagioni.

“Osserva” il tuo armadio

La prima cosa da fare sembra una banalità, ma è un passaggio essenziale. Devi, infatti, osservare bene il tuo armadio per capire la grandezza degli spazi.

Inoltre, essenziale è capire quali punti o parti del tuo armadio sono più accessibili rispetto agli altri, ossia dove è più facile e intuitivo avere i vestiti a portata di mano: si tratta di un passaggio importante per la successiva ripartizione dei vestiti.

Chiediti semplicemente “quando apro l’armadio, qual è la prima parte che mi capita sotto gli occhi?“, in questo modo riuscirai a organizzare tutti gli spazi secondo un ordine di priorità.

Dividi i vestiti per stagione

A questo punto libera il tuo armadio, svuotandolo di tutto il suo contenuto e dividi i tuoi vestiti per stagione.

Inizialmente è più semplice distinguere i vestiti del periodo autunno-inverno e quelli del periodo primavera-estate. Poi, se riesci, fai un’ulteriore divisione distinguendoli in base alle singole stagioni.

Questa fase può essere anche l’occasione per fare un po’ d’ordine e per buttar via tutti quegli indumenti che ormai non indossi più. Inoltre, puoi iniziare a piegare alcuni capi da rimettere nell’armadio in modo da risparmiare spazio.

Sistema per accessibilità

A questo punto, dovrai organizzare il tuo armadio in base all’accessibilità di tutte le sue parti. Ad esempio, se siamo nella stagione primaverile, metti i vestiti di questa stagione nel punto che hai individuato come il più accessibile dell’armadio.

Di solito, i vestiti della stagione corrente vanno messi nello spazio principale dell’armadio ossia quello grande che ti si presenta davanti quando apri le sue ante. Dietro questi vestiti, se c’è altro spazio, colloca quelli della stagione successiva (ad esempio, i vestiti estivi).

I vestiti delle altre due stagioni puoi sistemarli nei cassettoni sottostanti o negli scomparti laterali (se ci sono). In caso di mancanza di altri spazi, puoi utilizzare degli scomparti da armadio che puoi tranquillamente acquistare in quasi tutti i negozi di arredo o casalinghi e dove puoi riporre i tuoi vestiti piegati.

Puoi conciliare questo metodo anche con altri sistemi di organizzazione dell’armadio, in base a quello che reputi più facile ed efficace.

Organizza i punti “senza tempo”

All’interno del tuo armadio non possono mancare i punti “senza tempo”: si tratta di quegli spazi dove riporre gli indumenti che possono essere indossati in ogni stagione senza alcuna distinzione.

Tra questi ci sono sicuramente alcuni capi di biancheria, ma anche accessori come ad esempio cinture, bretelle o cravatte.

Non dovrai far altro che dividerli per tipologia e sistemare il tutto in questi punti dell’armadio che puoi avere a portata di mano tutto l’anno!

Un consiglio? Come punti “senza tempo” scegli un cassetto o uno scaffale interno allo spazio principale dell’armadio: il senso è quello di tenere a vista o comunque in un posto accessibile. Nei vari cassettoni puoi anche mettere dei sacchettini anti-tarme per evitare il diffondersi di questi insettini.

Inoltre, ricorda che in alcune fasi dell’anno è sempre opportuno procedere alla pulizia dell’armadio.