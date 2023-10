Imparare a piegare i jeans in maniera funzionale per recuperare spazio nell’armadio è uno dei capisaldi dell’ordine e dell’organizzazione.

I pantaloni sono particolarmente difficili da collocare, perché non si sa mai qual è il posto giusto per loro e bisogna trovare un compromesso tra la praticità nel recuperarli e lo spazio a disposizione.

Vediamo insieme qualche metodo di piegatura utile a ottimizzare la disposizione dei jeans per recuperare spazio e fare posto ad altri capi nell’armadio.

Piega per cassetti e ripiani

Le pieghe che verranno descritte in questo paragrafo sono indicate se avete cassetti e ripiani liberi e avete deciso di utilizzarli per riporre i vostri jeans.

A sacchetto

Si procede con l’intento di arrotolare e bloccare i jeans, con lo scopo di tenerli fermi e a vista. Questa piega è detta a sacchetto perché si utilizza una gamba dei jeans per chiudervi all’interno il resto del tessuto, proprio come se fosse un sacchetto.

Ecco come procedere:

Prendete un paio di jeans o pantaloni e stendeteli su un piano, eliminando eventuali pieghe o grinze. Dovete assicurarvi che i pantaloni abbiano il minor numero possibile di pieghe, in modo che siano pronti per essere indossati quando ne avete bisogno. Piegateli nel senso della lunghezza con una gamba sopra l’altra e appiattiteli di nuovo. Prendete la gamba dei jeans che si trova sopra e, all’altezza del ginocchio, sollevatela e piegatela in diagonale. Partendo dalla cintura, iniziate ad arrotolare i jeans in maniera stretta, lasciando fuori la gamba del pantalone piegata in diagonale. Una volta terminato, inserite i pantaloni arrotolati nella gamba del pantalone lasciata fuori all’inizio dell’operazione.

Per avere un ordine ancora più profondo, potete procurarvi dei divisori e inserire ciascun pantalone nell’apposito spazio da dedicargli.

Questo metodo è utile se volete disporre i jeans su un ripiano, soprattutto mettendoli uno sull’altro.

Ecco come procedere:

Mettete un paio di jeans su una superficie piana ed eliminate le pieghe più evidenti. Piegate i jeans nel senso della lunghezza. Prendete l’estremità del lato della cintura e piegatela verso il centro dei jeans. Fate lo stesso con l’estremità del lato delle caviglie, in modo che le due estremità si incontrino al centro. Piegate una metà sull’altra e appiattitela in modo che la stoffa sia bella ordinata.

A questo punto non vi resta che posare i pantaloni sul vostro ripiano.

Piega arrotolata

Questo metodo è simile a quello descritto per primo, ma non comprende l’ultimo passaggio, ovvero quello che utilizza una gamba come sacchetto.

Il procedimento è il seguente:

Iniziate come per gli altri metodi di piegatura, stendendo i jeans su una superficie ampia per appianare le grinze. Piegateli nel senso della lunghezza. Partendo dalla parte inferiore, iniziate ad arrotolare i pantaloni in un rotolo stretto, appiattendo le pieghe se necessario. Continuate fino a quando non raggiungete la cintura e i pantaloni sono completamente arrotolati.

Molto utile è procurarsi dei divisori per riporre i pantaloni arrotolati nei cassetti, in modo da salvare quanto più spazio possibile.

Piega per appendere

Se volete invece appendere i vostri jeans a un’asta, potete scegliere tra tre diverse modalità che sono utili a recuperare spazio disponendoli in maniera ordinata.

Per la cintura

Per i jeans che volete tenere ben stirati ed evitare che si stropiccino, optate per grucce con clip.

Piegate i pantaloni nel senso della lunghezza, poi attaccate i fermagli alla parte superiore della cintura e appendeteli.

In questo modo eviterete che si allunghino e si sgualciscano e saranno pronti da indossare ogni volta che li tirerete fuori.

Per le caviglie

In alternativa, potete appendere i jeans per il lato delle caviglie. Usate le grucce con i morsetti, che non lasciano segni, soprattutto con i tessuti più sottili.

Su una gruccia

Se avete problemi con i jeans che scivolano, utilizzate grucce di velluto o di legno o antiscivolo.

Iniziate dallo stendere i jeans su un piano, poi piegateli nel senso della lunghezza e metteteli sopra la barra di una gruccia.

È un ottimo metodo per risparmiare spazio, perché non ne occupa molto in verticale nell’armadio e i pantaloni sono piegati in modo da essere sottili e non ingombranti.

Ora che sapete come ordinare i jeans, che sia sui ripiani dei vostro armadio, nei cassetti o appesi, non vi resta che provarci e iniziare con il vostro riordino.