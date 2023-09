Quante volte vi è capitato di aprire l’armadio e di ritrovarvi i vestiti bucati senza sapere le cause? Immagino spesso!

In realtà, quei buchini derivano dalle tarme della lana e delle pellicce, degli insetti che si nutrono delle fibre di lana, di seta e di cotone e che amano, quindi, rifugiarsi nei cassetti e negli armadi.

Per non trovare, quindi, più i vestiti bucati dalle tarme, mettete questi 6 sacchetti naturali nell’armadio! Vediamoli insieme!

Arancia con i chiodi di garofano

Il primo rimedio che vi aiuterà a tenere lontane le tarme dall’armadio consiste nella combinazione di due ingredienti: l’arancia e i chiodi di garofano. Entrambi, infatti, rilasciano un odore inebriante che però è mal tollerato dalle tarme e, pertanto, fungono da repellente naturale.

Vi basterà infilare i chiodi di garofano nella buccia di un’arancia e mettere, poi, l’arancia sugli scaffali del vostro armadio. Inoltre, potete anche mettere direttamente dei chiodi di garofano nelle tasche di giacche e pantaloni: le tarme saranno solo un brutto ricordo!

Cannella

Quando si parla di ingredienti naturali molto profumati, non si può non menzionare la cannella, la quale vanta un odore dolce e inebriante in grado anche di profumare la cucina e rimuovere la puzza di frittura! Anche in questo caso, però, le tarme non sopportano questo odore perciò faranno retromarcia!

Prendete, quindi, una stecca o due stecche di cannella e mettetele in uno o più sacchetti. Dopodiché, riponeteli nell’armadio e non solo avrete tenuto lontane le tarme, ma avrete portato anche un buon profumo nell’armadio!

Alloro

Un altro ingrediente da dispensa che vi proponiamo per preparare i sacchetti naturali è l’alloro, un’erba aromatica che è considerata un antitarme naturale. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è spezzettare delle foglioline di alloro e metterle, poi, in alcuni sacchettini di cotone. Dopodiché, posizionateli negli angoli dell’armadio o appendeteli tra i vestiti e…addio tarme!

Lavanda

Dopo la cannella, l’alloro e l’arancia, come poteva mancare all’appello la tanto nota lavanda, la pianta dal profumo dolce in grado di profumare la vostra casa? In questo caso, quindi, dovrete aggiungere alcuni rametti di lavanda in alcuni sacchetti prima di collocarli, poi, nell’armadio.

In alternativa, però, potete anche usare l’olio essenziale di lavanda e versare qualche goccia di questo olio su un batuffolo di cotone da mettere, poi, nei sacchetti.

Bucce d’agrumi

Oltre ad usare l’arancia in combinazione con i chiodi di garofano, potete anche servirvi delle bucce d’agrumi, a scelta tra limone, arancia o mandarino. Queste, infatti, sono una manna dal cielo anche per profumare la scarpiera spesso soggetta ai cattivi odori!

Il procedimento è sempre lo stesso, in quanto dovrete semplicemente ricavare le bucce di questi agrumi, farle essiccare nel forno o all’aria aperta e metterle, poi, in alcuni sacchetti traspiranti. A questo punto, riponeteli nei cassetti e…godetevi la magia!

Oli essenziali

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che potete usare se avete in casa gli oli essenziali in quanto essendo molto profumati sono considerati insopportabili per le tarme.

In particolar modo, vi suggeriamo di prediligere l’olio essenziale di Neem, di rosmarino, di cedro e di Pachouli. Versate alcune gocce su un batuffolo di ovatta, mettetelo in un sacchetto e posizionatelo nell’armadio: le tarme faranno retromarcia!

Avvertenze

Sebbene questi metodi naturali possano essere davvero utili per prevenire l’invasione delle tarme negli armadi, è consigliabile rivolgersi a chi di competenza in caso di invasione ingente.

