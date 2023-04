Come organizzare le Pulizie di Primavera per farle senza fatica

Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate di sole, tutte noi siamo solite spalancare le porte di casa e dedicarci alle grandi pulizie.

Questo momento dell’anno, infatti, è quello favorevole per pulire tutte quelle cose che non puliamo quotidianamente.

Prima di procedere, però, vi suggeriamo alcuni trucchetti in modo da organizzare al meglio il lavoro e avere la casa pulita da cima a fondo!

Quando farle

Innanzitutto, vediamo insieme quando iniziare le pulizie di primavera. L’ideale sarebbe quello di farle durante le prime giornate di caldo e di sole, in modo da poter aprire le porte e finestre.

Inoltre, il momento della giornata favorevole è la mattina, in quanto le temperature sono più alte. Evitate, infatti, di farle in tardo pomeriggio perché potrebbe entrare troppa umidità e freddo in casa.

Come organizzare una giornata di pulizie

Oltre a scegliere la giornata in cui procedere con le pulizie di primavera, è bene anche organizzarla al meglio per ottimizzare il tempo a disposizione.

Ovviamente, l’organizzazione dipende dai vostri impegni personali, perciò decidete se volete pulite tutta la casa un po’ alla volta, dedicandovi ogni giorno a una sola mansione oppure fare tutto in poche giornate, per esempio nei weekend. Ricordatevi, quindi, di fissare di volta in volta degli obiettivi e dividere ogni attività in compiti più piccoli.

Da dove iniziare

Una volta organizzata la giornata, ovviamente vi verrà da chiedervi: da dove iniziare? Bene, innanzitutto, per facilitare la vostra organizzazione sulle pulizie da fare, dovrete stabilire delle priorità. Potete, per esempio, scegliere di iniziare dalle incombenze più pesanti o dalle cose che avete più trascurato durante l’inverno.

Al contrario, potete anche iniziare con il pulire superfici meno faticose. L’importante è che lasciate per ultime la cucina e il bagno, in quanto stanze più frequentate. In linea generale, vi suggeriamo innanzitutto di aprire le porte in modo da far arieggiare le stanze e permettere di far entrare aria pura e la luce del sole, dopodiché passate alla rimozione di eventuali muffe e ragnatele dalle pareti.

Buttare ciò che non serve

Prima di procedere, inoltre, approfittate di queste pulizie generali anche per buttare tutto ciò che non vi serve più; ricordatevi, infatti, che una casa ordinata è una casa che si pulisce più facilmente.

Vi suggeriamo, quindi, di “buttare via” i vestiti che non indossate più durante il cambio stagione, di liberare le dispense da cibi scaduti, di buttare i flaconi di detersivi vuoti e così via. Insomma, fate spazio in casa a cose nuove!

Da dentro a fuori

A questo punto, passiamo alla pulizia vera e propria e vediamo come procedere in modo da avere casa pulita senza rischiare di spostare lo sporco da una parte all’altra. Innanzitutto, vi suggeriamo di pulire prima gli scompartimenti interni e poi quelli esterni.

Che si tratti, quindi, dei pensili della cucina, degli armadi, dei cassetti o della libreria, ricordatevi quindi prima di rimuovere lo sporco nelle parti interne prima di passare alla pulizia della superficie esterna. Procedere al contrario, infatti, potrebbe spostare la polvere di nuovo all’interno.

Dall’alto verso il basso

Oltre a rispettare la regola: da dentro a fuori, è bene rispettare anche la regola: dall’alto verso il basso. Come abbiamo già detto, infatti, il primo step consiste nel rimuovere eventuali ragnatele negli angoli del soffitto.

Partite, quindi, dal soffitto o dalla parte alta dei muri dove solitamente si depositano anche grandi accumuli di polvere e dedicatevi, quindi, prima alla pulizia dei lampadari, della parte superiore degli armadi e così via. Dopodiché, scendete gradualmente verso il basso fino ad arrivare alla pulizia dei pavimenti che devono essere l’ultima superficie da lavare.

Seguendo questo ordine, eviterete di sporcare le superfici che già avevate pulito! E ora…non vi resta che cominciare! Buone pulizie di primavera!

