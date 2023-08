Ma quanto è bello il profumo del mare e dell’Estate?? Sembra farci viaggiare e proiettarci in una dimensione paradisiaca! La brezza marina unita all’odore dell’acqua ci regalano una sensazione di freschezza ineguagliabile!

Ma sapevate che è possibile portare questo profumo in casa servendovi solo dell’alloro, una pianta aromatica in grado di rinfrescare e profumare?

Ebbene sì, vediamo insieme come fare!

Sacchetti profumati

Innanzitutto, potete portare il profumo di mare in casa utilizzando semplicemente dei sacchetti profumati che potete riporre, poi, dove volete.

Per usare l’alloro, quindi, dovrete munirvi di alcune foglie fresche e metterle in un sacchetto traspirante a maglie larghe, dopodiché mettetelo nei punti della casa che volete profumare e…in pochi minuti il buon odore si spargerà per tutta la casa! Ricordatevi, però, di cambiare le foglie quando non sentirete più il buon odore, in modo da rendere sempre efficace questo rimedio!

Infuso

L’alloro può essere utilizzato anche per realizzare una sorta di infuso. In questo caso, quindi, dovrete procurarvi 5 foglie d’alloro e aggiungerle in una pentola contenente acqua.

Dopodiché, portatela ad ebollizione e, una volta raggiunto il punto di bollore, lasciate la miscela sulla fiamma (non troppo alta) per altri 5 minuti. A questo punto, spegnete il fuoco, aspettate che si raffreddi un po’ il composto e trasferitelo in alcune ciotole da collocare nei vari angoli della casa. Il vapore emanato si diffonderà per la casa facendovi sentire immerse nella natura, di fronte al mare!

N.B Fate attenzione a non scottarvi nel maneggiare l’acqua calda.

Deodorante fai da te

Se volete una soluzione più pratica da vaporizzare in casa ogni volta che volete, allora vi consigliamo di realizzare un deodorante fai da te al profumo di mare! Munitevi, quindi, di:

2 foglie d’alloro

500 ml d’acqua

2 gocce di olio essenziale di ginepro

3 gocce di olio essenziale di eucalipto

Innanzitutto, versate l’acqua in una pentola, accendete il fuoco, dopodiché aggiungete ad infusione le foglie d’alloro. Quando sarà arrivata ad ebollizione, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare.

A questo punto, aggiungete gli oli essenziali, mescolate e travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray. Quindi, vaporizzatela nella vostra casa e…sarà un piacere per i vostri sensi!

E come se non bastasse, l‘alloro può essere usato anche in inverno per profumare casa sfruttando il termosifone!

Pot-pourri

Tutte noi amiamo i classici pot-pourri in grado di profumare naturalmente casa sfruttando l’odore delle erbe, delle bucce della frutta e delle spezie. Solitamente realizzato con petali di fiori essiccati, potete prepararlo da sole con quello che avete in casa.

In questo caso, vedremo insieme come realizzarne uno con le foglie di alloro in modo da portare l’odore del mare nelle stanze! Iniziate, quindi, con l’essiccare le foglie d’alloro, mettendole su una teglia ed esponendola, poi, in alcuni punti dove non c’è passaggio di aria per qualche giorno.

Dopodiché, spezzettatele e mettetele in una ciotola insieme ad altre foglie o ad altri ingredienti, come la salvia in modo da riprodurre l’odore del mare!

Corona di alloro

Infine, vediamo come portare il profumo del mare in casa, abbellendola anche con una decorazione fai da te: la corona di alloro! Realizzarla è più semplice di quanto pensiate, in quanto vi basterà intrecciare dei rami e unirli con uno spago. Dopodiché, fate un fiocchetto finale e posizionate la corona così ottenuta dove più preferite.

Se volete, inoltre, rendere il suo odore più intenso, potete anche spruzzare di tanto in tanto l’acqua di mare sulle foglie: vi sembrerà di essere in riva al mare!

In alternativa alla corona di alloro, potete anche realizzare delle collane di alloro con le foglie unite con lo spago.

Altri trucchetti con l’alloro in casa

L‘alloro è una pianta aromatica super efficace in casa, perciò abbiamo pensato per voi questo video per scoprire tutti i trucchetti da provare con le foglie di alloro!

Avvertenze

Vi ricordo di fare attenzione a non usare prodotti che potrebbero arrecare allergia o ipersensibilità.