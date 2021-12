Profumare il bucato è una delle cose che ci piace fare di più durante le faccende domestiche, non è vero?

Pulire i panni è fondamentale, ma spargere sopra un ottimo profumo è bello sia per noi che ce ne occupiamo, sia per chi li indossa!

Esistono vari metodi per rendere il bucato profumato, c’è chi si affida semplicemente agli oli essenziali o chi fa viaggiare la fantasia come le nostre Nonne che ne sapevano una più del diavolo!

Infatti oggi vedremo un antico rimedio che ci farà scoprire come profumare il bucato con una vecchia federa!

Occorrente

Il primo passaggio da fare è procurarsi l’occorrente, in modo che abbiate tutto preparato e pronto per usare questo fantastico trucchetto!

Nel dettaglio vi serviranno:

Una vecchia federa (bianca o colorata in base al carico della lavatrice)

Sapone di Marsiglia (circa mezzo panetto)

Ecco fatto, tutto quello di cui avete bisogno sono solo questi due elementi. Capirete, infatti, che il bucato avrà come profumo quello del sapone di Marsiglia, un ingrediente estremamente efficace e delicato che viene adoperato spesso in casa per tantissime faccende!

Procedimento

Passiamo adesso al procedimento, tranquilli, è tutto molto semplice e veloce!

Per prima cosa procuratevi un piattino e una grattugia, dopodiché grattate poco meno della metà del panetto di sapone e fate andare le scaglie nel piattino o in una ciotola.

Successivamente inumidite un po’ la federa e mettete all’interno le scaglie di sapone di Marsiglia.

Ecco fatto, con questi semplicissimi passaggi avete creato un trucchetto semplice e veloce per profumare il bucato!

Come usare il rimedio

Adesso non ci resta altro che capire come usare questo rimedio!

La federa dovrà andare in lavatrice ad ogni lavaggio direttamente nel cestello, vi consiglio di usare sempre la stessa in modo che abbia anche impresso il profumo del sapone.

Naturalmente se i panni sono colorati, vi servirà una federa colorata, altrimenti rischierete di macchiare i vostri capi.

Se vedete che questo metodo vi piace, potete grattugiare tutto il panetto e conservare le scaglie da mettere poi nella federa ogni volta che dovete avviare un ciclo di lavaggio.

Ricordate che la temperatura non può essere troppo bassa altrimenti le scaglie non si sciolgono per bene!

Altri modi per profumare il bucato

Asciugamano profumato : si tratta di un trucchetto che usavano anche le nostre Nonne in passato, dovrete inumidire un asciugamano pulito, strofinare avanti e dietro un panetto di sapone di Marsiglia e metterlo nella lavatrice.

: si tratta di un trucchetto che usavano anche le nostre Nonne in passato, dovrete inumidire un asciugamano pulito, strofinare avanti e dietro un panetto di sapone di Marsiglia e metterlo nella lavatrice. Oli essenziali: c’è chi non rinuncia all’inebriante profumo degli oli essenziali in lavatrice, basta aggiungerne 5 gocce nella vaschetta della lavatrice insieme al detersivo che usate di solito e vedrete che odore fantastico!

Avvertenze

Vi ricordo di non usare questo metodo in caso di allergia o ipersensibilità.