Un bucato pulito e profumato è tutto quello che si desidera avere quando laviamo i panni!

Quante volte, invece, capita che prendiamo i vestiti dal cestello e questi non hanno un odore gradevole? Spesso l’ammorbidente non ha l’efficacia sperata o addirittura i panni puzzano.

Per rimediare ci sono molti modi, tra le soluzioni più diffuse troviamo senza dubbio gli oli essenziali!

In realtà, per quanto gli oli possano essere sicuramente formidabili, c’è un altro trucchetto semplice e veloce che vi farà avere un bucato super profumato!

Se siete curiosi di sapere come, scoprite il metodo dell’asciugamano in lavatrice per profumare tutto il tuo bucato!

Occorrente

Vediamo prima di tutto qual è l’occorrente per usare questo metodo. Tranquilli, basteranno davvero pochissimi elementi e sono anche sicura che li avete in casa!

Asciugamano di piccola taglia

Panetto di sapone di Marsiglia

Ecco fatto, presi questi due ingredienti, non ci resta che procedere con il trucchetto!

Il sapone di Marsiglia è un ingrediente naturale molto delicato e profumato che le nostre Nonne amavano usare per il bucato e anche per la cura del corpo e della casa.

Avendo un odore fresco e intenso allo stesso tempo, a distanza di anni è sempre un prodotto di cui non si può fare a meno! Viene usato per sbiancare le lenzuola, per pulire il frigo, per il bagno e così via.

Procedimento

Entriamo nel vivo di questo rimedio scoprendo il procedimento!

Bene, per prima cosa è necessario che l’asciugamano che vi siete procurati sia ben pulito.

Dovrete inumidirlo con acqua tiepida, ricordate di non bagnarlo eccessivamente, ma di renderlo solo appena umido per far in modo che il sapone possa penetrare bene nelle fibre.

Dopo questo passaggio, stendete l’asciugamano su un piano e strofinate sopra il panetto di sapone di Marsiglia sia da un lato che dall’altro.

Già facendo quest’azione inizierà a spargersi un profumo stupendo!

Come usarlo?

Ora che il vostro asciugamano super profumato è pronto, non ci resta che vedere come usarlo.

In realtà è molto semplice, dovrete mettere l’asciugamano nel cestello della lavatrice insieme agli altri vestiti sporchi.

Man mano che il lavaggio va avanti, l’acqua in lavatrice farà spargere il sapone di Marsiglia su tutti gli altri vestiti che non solo saranno più puliti, ma avranno un odore inebriante!

Ricordate che se lavate i bianchi, questo metodo può aiutarvi a ripristinare il loro candore e per questo sarà necessario usare un asciugamano bianco per il rimedio.

Diversamente, quando lavate i capi scuri, dovrete utilizzare un asciugamano scuro, altrimenti rischierete di macchiare il bucato.

Ebbene, dopo tutti questi accorgimenti, non vi resta che godervi i vostri panni al profumo di Marsiglia!

Avvertenze

Leggete sempre prima le etichette di lavaggio al fine di non danneggiare alcun indumento.