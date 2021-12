Chi di voi non ama profumare la casa a Dicembre, mese in cui si inizia a respirare la magica atmosfera natalizia?

Sono sicura che tutti, in un modo o nell’altro, trovano delle soluzioni carine e semplici non solo per abbellire, ma anche per spargere un ottimo profumo nell’ambiente!

Ci sono molti modi che daranno libero sfogo alla vostra fantasia, dagli oli essenziali alle bucce d’arancia, dai sacchetti alle decorazioni profumate per l’albero.

Insomma, c’è la possibilità di scegliere tra molti rimedi interessanti! Oggi vedremo insieme come profumare la casa a dicembre con due semplici ingredienti!

Ingredienti

Vediamo anzitutto quali sono gli ingredienti necessari al fine di creare il nostro profumatore naturale e fai da te da te!

Nello specifico occorreranno:

Salvia (3 o 4 foglie)

Cannella (1 bastoncino o 1 cucchiaino e mezzo)

1 barattolo di vetro

Acqua (per riempire il barattolo di vetro)



La cannella viene usata tante volte per fare dei profumatori fai da te, dato il suo aroma fantastico ed inebriante! La salvia darà un tocco di freschezza alla casa!

Ecco fatto, una volta preso tutto l’occorrente, vi basta solo continuare con la preparazione!

Procedimento

Ora vediamo insieme il procedimento!

Non preoccupatevi sarà molto semplice e veloce, dovrete solo fare attenzione a non scottarvi dato che l’acqua raggiungerà temperature alte.

Bene, per prima cosa riempite un pentolino con acqua e mettete sul fuoco a fiamma normale. Aggiungete poi la cannella in polvere o il bastoncino insieme alla salvia.

Più passerà il tempo, più l’acqua evaporerà e voi inizierete a sentire il magnifico profumo!

Una volta arrivata ad ebollizione, dovrete spegnere il fuoco e, facendo, estremamente attenzione, passate tutto il composto nel barattolo di vetro.

Ed ecco fatto, il vostro profumatore è pronto!

Vi consiglio di utilizzarlo mettendolo sul termosifone o su altri caloriferi che avete in casa, in modo che si mantenga sempre caldo e possa spargere l’odore.

Se preferite, potete anche decorare il barattolo di vetro a tema natalizio con la vostra fantasia!

Altri modi per profumare la casa

Oltre a quello sopra descritto, ci sono anche altri modi per profumare la casa!

Vediamo insieme alcune alternative che vi possono aiutare:

Profumatore alla cannella e all’arancia : due fragranze fantastiche, l’unione di quest’agrume insieme alla spezia saranno una vera bomba di profumo che spargerà per tutta la casa un odore molto gradito. Dovrete prepararlo con un’arancia a fette e 1 cucchiaino e mezzo di cannella . Il procedimento è uguale a quello descritto sopra.

: due fragranze fantastiche, l’unione di quest’agrume insieme alla spezia saranno una vera bomba di profumo che spargerà per tutta la casa un odore molto gradito. Dovrete prepararlo con . Il procedimento è uguale a quello descritto sopra. Infuso con foglie d’alloro : se preferite gli odori molto particolari come quello dell’alloro, potete scegliere questa pianta! Dovrete soltanto mettere qualche foglia in un pentolino con acqua e portare ad ebollizione. Trasferite poi il tutto in un barattolo in vetro et voilà!

: se preferite gli odori molto particolari come quello dell’alloro, potete scegliere questa pianta! Dovrete soltanto mettere e portare ad ebollizione. Trasferite poi il tutto in un barattolo in vetro et voilà! Profumatore agli agrumi: infine, se volete i profumi freschi potete preparare un profumatore mettendo a bollire un pentolino d’acqua con le scorze di un’arancia e di un limone, poi procedete come per gli altri metodi indicati.

Avvertenze

Ricordate di non usare questi rimedi in caso di allergie o ipersensibilità.