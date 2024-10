Come profumare la casa con la salvia

Tutte noi vorremmo una casa fresca e dall’odore sempre piacevole ma con gli odori della cucina che si impregnano sulle tende, sui tappeti e sulle pareti, però, non sempre è facile avere una casa profumata come vorremmo ma è possibile profumare la vostra casa naturalmente utilizzando il potere delle erbe fresche.

Stiamo parlando della salvia, una pianta officinale, nota proprio per le sue proprietà detergenti, pulenti, antibatteriche e deodoranti. Insomma, una manna dal cielo nella pulizia domestica ecologica!

A tal proposito, oggi vedremo insieme come pulire a fondo e portare il profumo di fresco nella nostra casa con solo una manciata di foglie di salvia!

Deodorante per ambienti alla salvia

Se avete una piantina di salvia a casa, vi risulterà molto semplice preparare questo deodorante per ambiente fai da te.

Prendete alcune foglie dalla pianta e lavatele per rimuovere le tracce di terra o altra sporcizia. Dopodiché, asciugatele bene con un po’ di carta assorbente e ponetele su uno strofinaccio o su un po’ di carta da forno. A questo punto, posizionate lo strofinaccio su un tavolo all’esterno in un luogo ben ventilato ma al riparo dalla luce diretta del sole per circa 5 giorni. In questo modo, lascerete essiccare le foglie naturalmente. A questo punto, le foglie sono pronte per essere utilizzate! Prendete, quindi, le foglie essiccate e inseritele in alcuni sacchettini di organza o di tela. Chiudete, poi, i sacchetti con un po’ di nastro decorativo e collocate i sacchetti nei vari punti della stanza.

Dove metterli

Vi consigliamo di posizionare un sacchetto nella stanza di letto poiché la salvia è un’erba aromatica in grado di ridurre lo stress e favorire il sonno. Ovviamente, potete utilizzare i sacchetti anche per profumare gli armadi e i mobili.

Vi basterà, infatti, metterne uno nell’angolo del vostro guardaroba per essere investite da un odore piacevole ogni volta che vi dovrete vestire. Se, invece, volete profumare l’intera casa, tutto ciò che dovete fare è sistemare i sacchetti sulle finestre e sui caloriferi. Il calore emanato dai caloriferi, infatti, aiuterà a sprigionare il profumo piacevole della salvia e far sì che si diffonda per tutta la casa.

Benefici

La salvia, come già detto, è un’erba aromatica conosciuta per le sue numerose proprietà. Quest’aroma, infatti, è nota per la sua azione rilassante ed equilibrante. Soprattutto se inalata, la salvia è in grado di indurre serenità e calma e di alleviare gli stati di stress. Inoltre, la sua funzione espettorante sembra fornire un sollievo alle persone che hanno tosse e asma.

Infine, è un deodorante naturale capace di neutralizzare i cattivi odori e di diffondere un profumo di fresco che dura a lungo.

Detergente alla Salvia

Il procedimento per ottenere questo detergente fai da te è davvero molto semplice e, inoltre, avrete bisogno di pochi ingredienti tutti naturali. Prendete, quindi, circa 25 foglie di salvia (meglio se avete una piantina a casa) e lavatele per rimuovere le tracce di terra o altra sporcizia.

Dopodiché, preparate un pentolino contenente circa un litro di acqua e aggiungete le foglie al suo interno e anche un po’ di buccia di limone.

Accendete la fiamma e quando l’acqua inizia a scaldarsi, versate all’interno del pentolino anche 10 gocce di olio essenziale di salvia, così da intensificare la sua efficacia e il suo odore, 15 gocce di olio essenziale di lavanda e 10 gocce di olio essenziale di rosmarino.

Quindi, fate bollire per circa 20 minuti, poi, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare. Infine, non vi resta che filtrare la miscela e travasarla in un flacone con spray così da poterla utilizzare all’occorrenza in maniera pratica e veloce.

E voilà: il vostro detergente alla salvia è pronto per l’uso! Vi consigliamo di conservarlo per un massimo di due mesi così da essere certe che sia sempre efficace.

Come utilizzarlo in cucina

Questa miscela vanta una potente azione disincrostante, pertanto è in grado di rimuovere le macchie di grasso e di olio più ostinate dai fornelli, dalla cappa e dal forno. Ovviamente, potete utilizzarlo anche per altre superfici quali le finestre, i mobili, il piano lavoro e così via.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è spruzzare un po’ di questo composto su una spugnetta o direttamente sulla superficie da lavare e strofinare delicatamente fino a rimuovere il grasso incrostato. Infine, risciacquate abbondantemente e il gioco è fatto! Usato in cucina, poi, la salvia è in grado anche di deodorarla e rimuovere la puzza di fritto!

Come utilizzarlo per lavare i pavimenti

Inoltre, è possibile utilizzarlo anche per lavare i vostri pavimenti e renderli brillanti come non mai! Diluite, quindi, circa 75 ml in mezzo secchio di acqua e immergete, poi, un panno al suo interno. Strizzatelo e passatelo sul pavimento più volte fino a rimuovere le macchie.

In alternativa, è possibile anche spruzzare un po’ di questo detergente alla salvia sul panno che utilizzerete per lavare il pavimento. Non solo le vostre superfici saranno pulite, ma noterete anche un profumo inebriante in tutta la casa!

Come utilizzarlo in bagno

Infine, vediamo come utilizzare questo detergente per pulire i rubinetti e i sanitari del bagno. Vaporizzate questa miscela direttamente sulle superfici da pulire, lasciate agire per un po’, dopodiché risciacquate.

Allo stesso modo, potete versare direttamente il detergente sul panno e passarlo, poi, sui rubinetti o sui sanitari: il vostro bagno sarà pulito e profumato come non mai!