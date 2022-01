Con i pavimenti non si sa mai qual è la soluzione migliore!

A volte avremmo bisogno di qualcosa che possa mettere a nuovo le piastrelle segnate dal tempo, altre volte abbiamo paura anche a gettare dell’acqua sopra tanto che sono delicate.

Affidarsi ai rimedi naturali, in casi del genere, potrebbe risultare la soluzione migliore, dato che ce n’è uno molto interessante e che potete usare anche su superfici particolari!

Si tratta del sapone di Marsiglia, un elemento delicato e allo stesso tempo sgrassante che potrebbe rivoluzionare la vostra modalità di lavaggio in poco tempo!

Oggi quindi vedremo insieme come lavare tutti i pavimenti con un panetto di sapone di Marsiglia facendo un detergente naturale e profumato fantastico!

Ingredienti

Vediamo anzitutto quali sono gli ingredienti necessari al fine di avere un detergente perfetto al profumo di Marsiglia!

Serviranno pochi elementi facilmente reperibili, inziamo!

3 cucchiai di scaglie di sapone di marsiglia

3 cucchiai di bicarbonato di sodio

Acqua

Flacone spray o bottiglia

Sarà questo l’occorrente necessario per avere dei pavimenti perfetti! L’azione del bicarbonato e del sapone di Marsiglia insieme è molto efficace.

Il bicarbonato, infatti, con la sua azione leggermente abrasiva permette di avere un pavimento privo di macchie, mentre il sapone di Marsiglia rende tutto più lucido e sgrassa, oltre a spargere in casa un inebriante profumo!

Preparazione

Presi tutti gli ingredienti? Bene, ora non ci resta che vedere qual è la preparazione del detersivo naturale!

Per prima cosa tagliate le scaglie dal panetto di sapone di Marsiglia e scioglietele per bene a bagnomaria. Vi raccomando di non effettuare questo procedimento mettendo le scaglie direttamente nel pentolino, ma facendolo sciogliere a bagnomaria.

Successivamente fate intiepidire il sapone e versate i 3 cucchiai di bicarbonato di sodio.

Come ultimo passaggio diluite il tutto con l’acqua (la quantità dev’essere quella della bottiglia in cui riponete il detersivo naturale).

Vedrete che all’inizio si creerà della schiuma, per cui è necessario versare l’acqua poco alla volta.

Modalità d’uso

A questo punto non ci resta che capire la modalità d’uso di questo fantastico detergente naturale per avere un pavimento lucido e dire addio alle macchie!

Vi consiglio di metterne circa 2 tappi in un secchio dalla capacità di 5 litri, naturalmente dipende dalle aree della casa che dovete lavare.

Regolatevi con mezzo tappo per ogni litro d’acqua e vedrVi ete che non avrete il minimo problema!

Effettuate una prima passata con abbondante acqua e procedete con le successive strizzando per bene il panno e asciugando minuziosamente.

Vi sorprenderà vedere come sarà pulito e brillante il pavimento!

Potete usarlo anche…

Questo detergente naturale è così efficiente che potete usarlo anche su superfici particolari, vediamo quali sono!

Sul legno

Spesso e volentieri pavimenti e mobili in legno ci fanno penare!

Abbiamo sempre paura di usare qualsiasi prodotto per il timore di rovinarli irreversibilemente o di graffiarli.

Ebbene io vi dico che con il detergente al bicarbonato e sapone di Marsiglia potrete risolvere il problema in pochissimo tempo!

Mettete una parte di prodotto sulla spugna non abrasiva e passatela sui mobili, dopodiché sciacquate e asciguate con un panno apposito.

Nel caso dei pavimenti, mettete un misurino di detersivo nel secchio con acqua tiepida e dopo avrete le piastrelle lucide!

Sul marmo

Ancora più del legno, un materiale estremamente delicato è il marmo!

Anche qui c’è la paura di poter arrecare qualsivoglia danno alle piastrelle, ai mobili o a qualsiasi elemento presente in casa.

Non dovrete far altro che mettere 2 tappi di soluzione che avete preparato nel secchio e potrete pulire e profumare sia i pavimenti che i mobili in marmo!

Sui mobili bianchi

Infine vi consiglio di usare il sapone di Marsiglia insieme al bicarbonat anche sui mobili bianchi!

Essendo due elementi dalla forte azione sgrassante, aiuteranno a togliere la patina di polvere che spesso di intrappola nei mobili.

Tutto quello che dovete fare è mettere sempre una quantità di prodotto nel secchio e usare un panno per togliere la polvere, vedrete che i mobili saranno bianchi come non mai e risplenderanno!

Avvertenze

Vi ricordo di provare i rimedi descritti prima in angoli nascosti della casa al fine di non danneggiare alcuna superficie.