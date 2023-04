L’arrivo della primavera segna l’inizio di tante cose, ma quello che sicuramente entra a far parte della nostra casa è il suo meraviglioso profumo!

Attraverso le piante che fioriscono, candele profumate e pot pourri l’ambiente ha sempre un buon odore, ma come farlo sentire anche mentre si lava il pavimento?

Vediamolo insieme con un trucchetto semplice e veloce!

Ingredienti

Gli ingredienti per avere un pavimento al profumo di fiori sono semplici e sono certa che li avete già in casa!

Si tratta di preparare un vero e proprio detersivo naturale per tutti i tipi di pavimenti con un odore inebriante che si sentirà per tanto tempo!

Nel dettaglio vi occoreranno:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie

3 gocce di olio essenziale dalle note floreali

L’olio essenziale con note floreali potrà essere a vostro piacimento, in base a quelle che più vi attirano e che gradireste per il pavimento, tra le più gradite ci sono:

Essenza di lavanda per rinfrescare e predisporre la casa al relax;

per rinfrescare e predisporre la casa al relax; Olio dall’ essenza di rosa per un tocco delicato;

per un tocco delicato; Muschio bianco floreale , fantastico per un tocco di profumo che dura a lungo;

, fantastico per un tocco di profumo che dura a lungo; Fiori d’arancio, se desiderate una ventata di freschezza in casa.

Per quanto riguarda bicarbonato e sapone di Marsiglia, sono due ingredienti che insieme esaltano il profumo e puliscono a fondo il pavimento. Inoltre il sapone ha già di per sé un fantastico aroma!

Procedimento

A questo punto entriamo nei dettagli e vediamo il procedimento per preparare il nostro composto naturale!

Dovrete anzitutto sciogliere le scaglie di sapone a bagnomaria e, man mano che diventa liquido, aggiungere il bicarbonato a piccole dosi fino ad ottenere un composto omogeneo.

Se vedete che è troppo denso, allungate qualche goccia d’acqua, la consistenza dev’essere quella di una schiuma.

In seguito aggiungete le gocce d’olio essenziale e continuate e mescolare per bene.

Il vostro detergente al profumo di fiori è pronto! Non vi resta che metterne 1 cucchiaio nel secchio d’acqua e procedere con il lavaggio!

Alternative per un pavimento profumato

Quanto abbiamo appena visto non è l’unico modo per aver un pavimento profumato, siete curiosi di scoprire tutti i trucchetti? Ve li svelo subito!

Succo di limone : perfetto per tutti i pavimenti tranne il marmo e la pietra naturale. Dovrete mettere mezzo bicchiere di prodotto nel secchio e la vostra casa prenderà il profumo degli agrumi!

: perfetto per tutti i pavimenti tranne il marmo e la pietra naturale. Dovrete mettere mezzo bicchiere di prodotto nel secchio e la vostra casa prenderà il profumo degli agrumi! Aceto di mele : è una tipologia d’aceto che possiede un odore più dolce e delicato , ottimo per i pavimenti in cotto. Mettetene 1 tappo nel secchio et voilà, pavimento perfetto!

: è una tipologia d’aceto che , ottimo per i pavimenti in cotto. Mettetene 1 tappo nel secchio et voilà, pavimento perfetto! Sapone di Marsiglia : anche da solo quest’ingrediente dà il meglio di sé sui pavimenti, anche quelli più delicati come legno, marmo e pietra naturale. Non versate più di 1 cucchiaio di sapone grattugiato nel secchio.

: anche da solo quest’ingrediente dà il meglio di sé sui pavimenti, anche quelli più delicati come legno, marmo e pietra naturale. Non versate più di 1 cucchiaio di sapone grattugiato nel secchio. Alloro o menta: per gli odori più freschi potete procedere facendo prima un infuso con 4 foglie di menta o alloro, farlo intiepidire e poi versarlo nel secchio.

Avvertenze

Sebbene stiamo parlando di rimedi naturali, è importantissimo provarli prima in un angolo non visibile per assicurarvi che possano essere compatibili con il vostro pavimento.