Quando il pavimento è lucido e pulito dà un tocco di pulizia alla casa che non ha eguali!

Se anche una casa fosse pulita in modo impeccabile e solo il pavimento avesse delle macchie, sembrerebbe sempre trascurata e sporca!

Per questo tenere cura del pavimento è importantissimo e oggi vedremo insieme come averlo lucido come in hotel con alcuni consigli!

Pavimenti in cotto

Iniziamo con i consigli per il pavimento in cotto, quello che generalmente si usa negli ambienti esterni e nelle zone più rustiche come quelle allestite in legno.

Il cotto è un materiale poroso, per cui può tendere ad opacizzarsi modo molto veloce, ma una soluzione per mantenere il colore vivace e brillante c’è!

Non dovrete far altro che lavarlo con dell’aceto di mele, il quale non solo lo pulisce a fondo, ma esalta anche il colore in un modo strepitoso.

Mettete mezzo bicchiere d’aceto di mele all’interno del secchio ed ecco fatto!

Pavimenti in gres porcellanato

Passiamo adesso a quello che è un pavimento estremamente diffuso e che viene scelto sempre di più all’interno degli appartamenti.

Stiamo parlando, naturalmente, del gres porcellanato! Ad oggi sono tantissime le persone che lo scelgono per evitare problemi con pavimenti più delicati.

Anche il gres, proprio come il cotto, brilla sotto l’effetto dell’aceto o del succo di limone, potete scegliere voi quale usare in base alla fragranza che preferite.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Basterà 1 misurino di succo di limone o d’aceto e vedrete che il pavimento sarà come in hotel!

Pavimenti in marmo

Ad procurarci qualche problemino in più sono i pavimenti in marmo. Stiamo parlando di un prodotto che si può macchiare con una facilità unica.

Il segreto per avere un marmo sempre perfetto è non stare lì a “stressarlo” continuamente con prodotti che non fanno altro che opacizzarlo.

Piuttosto lavatelo con acqua fresca e 1 cucchiaio raso di bicarbonato di sodio. Quando è particolarmente sporco procedete anche con 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia.

Quando si è asciugato completamente, passate energicamente un panno in lana e sarà lucidissimo!

Pavimenti in ceramica

Uno dei più belli in assoluto è il pavimento in ceramica il quale che ancora oggi è scelto per gli ambienti eleganti e di lusso.

Quello che dovrete fare per mantenerlo sempre splendente, lucido e vivo come nell’hotel è lavarlo con 1 cucchiaino di scaglie di sapone di Marsiglia o 2 cucchiai d’aceto bianco.

Entrambi gli ingredienti sono fantastici per mettere in risalto i pavimenti in ceramica, bisogna però essere molto precisi con le dosi perché basta poco in più che il pavimento viene opaco e con le strisce.

Usate acqua tiepida nel secchio e poi godetevi il risultato!

Legno e Parquet

Concludiamo la lista dei pavimenti che possono essere perfetti come in hotel con il legno e il parquet!

In entrambi i casi stiamo parlando di materiali particolarmente difficili da trattare, ma non impossibili!

Analogamente al marmo, anche questo tipo di pavimento dev’essere trattato il meno possibile perché non occorre molto per formare delle macchie irreversibili.

Al fine di mantenerlo lucido, passate ogni giorno un panno in lana sul legno strofinandolo in maniera energica così da togliere anche la polvere.

Quando procedete al lavaggio, strizzate sempre il panno e non bagnate in maniera eccessiva. Nel secchio mettete 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio o 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia.

Avvertenze

Consigliamo di provare i rimedi riportati prima in un angolo nascosto così da assicurarvi di non macchiare o danneggiare i pavimenti.