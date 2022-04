Diciamo la verità, il limone è uno degli ingredienti che più si amano e si usano per profumare l’ambiente!

Questo non solo perché se usato nelle faccende domestiche è molto efficace, ma lascia anche quella freschezza a lungo che non disturba e non guasta mai!

Che sia per l’acciaio della cucina, nel frigo, per profumare il bagno o quant’altro, il limone è sempre la scelta giusta in fatto di buon odore!

Oggi vedremo un trucchetto molto interessante che potrà aiutarvi contro i cattivi odori che si accumulano nelle varie zone, soprattutto in bagno e in cucina.

Scopriamo il metodo della fetta o del “tappo” di limone per profumare gli scarichi della casa!

Ingredienti

Vediamo anzitutto quali sono gli ingredienti necessari al fine di preparare quest’ottimo rimedio naturale e fai da te!

Serviranno pochi elementi che sicuramente avrete in casa e che in ogni caso saranno di facile reperibilità.

Ecco nel dettaglio:

1 limone (è necessario che sia abbastanza grande)

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

500 ml d’acqua

Olio essenziale di limone

Questo è ciò che occorre, ogni ingrediente ha la sua capacità pulente e che neutralizza la puzza!

Il bicarbonato di sodio è già molto diffuso e usato per la pulizia del bagno in quanto riesce a disincrostare gli insediamenti di sporco e calcare in poco tempo senza impiegare detersivi che inquinano l’ambiente.

L’olio essenziale di limone servirà a potenziare il profumo, ma se non l’avete a portata di mano, potete anche ometterlo e dopo vedremo come avere lo stesso un profumo intenso!

Procedimento

Passiamo adesso al procedimento che sarà facile e velocissimo!

Per prima cosa mettete l’acqua in un pentolino e riscaldate a fuoco lento finché non arriva ad ebollizione, a quel punto aspettate un po’ di tempo e sciogliete il bicarbonato di sodio nell’acqua fino a farli diventare un’unica soluzione.

Tagliate poi la fetta di limone partendo dal centro poiché è il posto in cui il limone è più ampio e potrete ottenere una fetta più grande.

Successivamente premete il resto del limone filtrandone il succo e versatelo nella soluzione di acqua e bicarbonato.

A questo punto avrete ottenuto tutto quello che serve per questo trucchetto, vediamo come usarlo!

Come usarlo

Iniziamo a sfruttare il metodo per il lavello (o per il lavandino del bagno), all’interno dello scarico i cattivi odori si accumulano soprattutto se i tubi sono intasati e hanno raccolto molto sporco e calcare.

Per usarlo non dovrete far altro che poggiare la fetta di limone sul tappo dello scarico e poi versare sopra la soluzione molto calda di acqua, succo di limone e bicarbonato.

Il vapore dell’acqua calda sul limone farà esalare tutto il profumo che si spargerà in cucina e ne sentirete l’inebriante freschezza in poco tempo!

Lasciate la fettina lì per un po’ di tempo e toglietela quando dovrete riutilizzare il lavello.

Altri metodi per liberare gli scarichi

Questo del Limone è un metodo naturale, profumato (e anche un po' simpatico) per liberare gli scarichi, lasciando un buon odore in casa.

Avvertenze

Vi ricordo di non usare il limone in caso di allergia o ipersensibilità. Fate molta attenzione ai procedimenti rispettando tutti i passaggi.