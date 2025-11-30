Prima di fare l’albero fai attenzione a questi passaggi per non avere puzza di chiuso in casa con una decorazione particolare

Ogni anno, quando apro la scatola dell’albero di Natale, mi arriva sempre quella prima zaffata di odore di chiuso. È normale, soprattutto se è stato in cantina o in soffitta per mesi.

La prima cosa che faccio è controllare bene ogni ramo, ancora prima di iniziare a pulire. Lo appoggio aperto sul pavimento, lo scuoto leggermente e osservo se ci sono tracce di polvere, fili metallici piegati o qualche segno di umidità.

A volte può capitare di trovare un punto un po’ “ammaccato” o appiccicoso, segno che magari l’anno prima era stato riposto in fretta.

Questo primo passaggio ti aiuta a capire come intervenire, evitando di decorarlo su basi poco sane.

Rimuovi polvere e residui dell’anno prima

La polvere, purtroppo, è l’ospite più fedele di qualsiasi albero sintetico. Io procedo sempre con calma, aprendo i rami uno alla volta e passandoci un panno in microfibra leggermente umido.

È sufficiente per rimuovere lo strato più evidente senza rovinare gli aghi. Quando l’albero è particolarmente impolverato, uso anche il phon ad aria fredda, che è un trucco semplice ma potentissimo per far volare via i residui senza sollevare troppa sporcizia in casa.



Se il tuo albero ha la neve artificiale, evita l’acqua: meglio un pennello morbido, di quelli larghi da pittura, per togliere la polvere senza staccare la neve.

Elimina l’umidità e muffa

Se aprendo i rami senti un odore di muffa, non preoccuparti: spesso si tratta solo di umidità intrappolata nelle fibre. La mia soluzione preferita è preparare una miscela fatta con acqua e aceto bianco, in parti uguali.

Spruzzo leggermente un panno, mai direttamente sull’albero, e passo i rami uno alla volta. L’aceto neutralizza gli odori e non lascia profumi troppo forti.

Una volta finito, è fondamentale lasciare l’albero ben aperto ad asciugare. Io lo metto vicino a una finestra o addirittura fuori in balcone per un’oretta, giusto il tempo di far evaporare l’umidità. Questo passaggio è quello che cambia davvero tutto: un albero umido è il terreno perfetto per la muffa, mentre un albero asciutto resta profumato e pulito per settimane.

Decorazioni profumate fai da te

Quando voglio dare all’albero un tocco ancora più caldo e naturale, preparo qualche decorazione profumata fatta in casa. Le bucce d’arancia sono il mio preferito: le taglio a stelline o a cerchi sottili e le lascio asciugare vicino al termosifone o in forno a bassa temperatura finché diventano secche e leggere.

Una volta pronte, le infilo con uno spago sottile e le appendo tra i rami, diffondendo un profumo di agrumi che sa subito di festa. Anche i bastoncini di cannella sono perfetti, sia da soli sia legati insieme con un piccolo nastro rosso, perché regalano un aroma caldo e speziato che rimane per giorni.

Quando ho in giro qualche pezzetto di sapone avanzato, soprattutto quelli profumati alla lavanda o al muschio bianco, li gratto leggermente con un coltello e ne ricavo delle scaglie che metto in minuscoli sacchettini di tulle nascosti tra i rami. Sono piccoli gesti che profumano l’albero in modo naturale, senza prodotti chimici, e rendono la casa ancora più accogliente.

Profuma l’albero in modo naturale

Dopo averlo pulito, mi piace dare all’albero quel profumo leggero e accogliente che sa di casa. Basta poco. A volte uso qualche goccia di olio essenziale di pino o arancia, messa su un batuffolo di cotone nascosto alla base del tronco.

In alternativa, puoi strofinare un panno con una goccia di olio essenziale e passarlo leggermente sui rami, sempre evitando eccessi. È un modo semplice per dare un’aria più fresca all’albero senza ricoprire tutto di spray forti o profumi sintetici.

Quando e dove montarlo per farlo “respirare”

Una cosa che ho imparato nel tempo è che l’albero ha bisogno di respirare prima di essere decorato. Appena pulito, lo monto in un punto della casa dove non ci siano termosifoni accesi troppo vicini, perché il calore secco potrebbe rovinare gli aghi. Lo lascio aperto e “in forma” per qualche ora: in questo modo i rami si assestano, l’odore sgradevole sparisce completamente e l’albero assume una struttura più piena.



È un piccolo trucco che rende il momento degli addobbi molto più piacevole, e soprattutto evita di ritrovarsi, dopo pochi giorni, con un odore di chiuso che si diffonde in salotto.