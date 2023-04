Come pulire Balcone e Persiane per le Pulizie di primavera

Quando si fanno le pulizie di primavera, di solito si parte dall’esterno della casa, per poi andare all’interno!

Infatti si iniziano, finalmente, a sfruttare nuovamente gli ambienti esterni, quindi oggi vedremo insieme proprio da dove iniziare.

Vediamo insieme come pulire balcone e persiane in modo semplice e veloce prima dell’arrivo della primavera!

Primo passo: persiane

Se vi state chiedendo con cosa è meglio iniziare prima, la risposta è senza dubbio le persiane.

Dal momento che possono accumulare una grande quantità di polvere e residui, è bene metterle a nuovo prima di pulire il pavimento del balcone, altrimenti si sporcherebbe di nuovo.

Il primo passo da fare è togliere accuratamente la polvere, in modo da facilitare tantissimo il lavaggio. Per cui munitevi di una scopa dalle setole dure e passatela energicamente su tutte le persiane e in particolare nelle fessure.

Successivamente lavate le persiane con uno dei seguenti metodi:

Aceto bianco : fantastico anche per mandare via anche le macchie più ostinate, dovrete mettere mezzo bicchiere di prodotto nel secchio e usare una spugna non troppo abrasiva per strofinare.

: fantastico anche per mandare via anche le macchie più ostinate, dovrete mettere mezzo bicchiere di prodotto nel secchio e usare una spugna non troppo abrasiva per strofinare. Sapone giallo : una pallina di prodotto sulla spugna morbida è l’ideale per le persiane chiare che hanno bisogno di un lavaggio profondo.

: una pallina di prodotto sulla spugna morbida è l’ideale per le persiane chiare che hanno bisogno di un lavaggio profondo. Succo di limone: profuma e pulisce insieme. Premete il succo di 1 limone nel secchio con acqua calda e proseguite lavando le persiane fno a togliere tute le macchie.

Questi sono tre tra gli ingredienti che vi aiuteranno molto nelle pulizie generali di primavera e in questo caso specifico delle persiane.

Una cosa a cui dovrete far attenzione è cambiare il secchio con l’acqua ogni volta che la vedete scurirsi per lo sporco.

Balcone

Completato il lavaggio delle persiane, passiamo al balcone!

Con la primavera, finalmente, questo torna ad essere una zona vissuta della casa e iniziano le cene all’aperto in compagnia di parenti ed amici.

Per tale ragione è bene tenerlo sempre pulito! Anche in questo caso vedremo i rimedi più efficaci.

Aceto

L’aceto è quello che meglio riesce a disincrostare e lucidare il pavimento del balcone in un batter d’occhio!

Molto indicato è l’aceto di mele in caso di pavimento in cotto, pavimento con mattonelle rosse o gres porcellanato perché brillerà come non mai!

Dovrete mettere 1 tappo d’aceto nel secchio con acqua calda e procedere con il lavaggio del balcone, vedrete che fantastico risultato!

Bicarbonato di sodio

Passiamo adesso al bicarbonato di sodio, anch’esso perfetto in ogni faccenda primaverile, dai mobili fino al balcone!

Il bicarbonato è da usare per i pavimenti più delicati come quelli in graniglia di marmo o legno e ne basta davvero poco.

Per togliere qualche macchia ostinata basterà fare una pasta densa con 1 cucchiaio di bicarbonato e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Successivamente passate al lavaggio con acqua calda e 2 cucchiai di bicarbonato, vedrete che sarà come nuovo!

Sapone giallo

Usato perlopiù in lavatrice, il sapone giallo dà il suo fantastico risultato anche su superfici come i pavimenti del balcone!

Ne servirà soltanto una pallina sciolta nel secchio con acqua calda per avere di nuovo il pavimento privo di macchie, lucido e pulitissimo.

Dovrete, tuttavia, fare attenzione a non esagerare con le dosi in quanto il sapone è particolarmente schiumoso e rilascia olio di cocco.

Sapone di Marsiglia

Non poteva di certo mancare il caro e vecchio sapone di Marsiglia, da sempre amato non solo nelle pulizie di primavera, ma di tutto l’anno!

Per usarlo al meglio vi basterà grattugiare 1 cucchiaio di prodotto nel secchio con acqua e procedere con il lavaggio.

In poco tempo il balcone tornerà brillante, limpido e soprattutto avrà un inebriante profumo!

Avvertenze

Provate i rimedi prima in angoli non visibili così da assicurarvi di non macchiare il pavimento.