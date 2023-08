Come Pulire il Barbecue dopo la grigliata di Ferragosto

Ferragosto è sintomo di una sola cosa: mare, sole e grigliata con gli amici!

Ma dopo il pranzo di convivialità, arriva il momento di fare i conti con la pulizia del barbecue. Mantenere pulito il vostro grill è essenziale per garantire una cottura sicura e ottenere il massimo dalle vostre prossime grigliate.

Per questo oggi vedremo insieme tutto quello che serve sapere sulla pulizia del barbecue, sia all’interno che all’esterno, e come sgrassare efficacemente le griglie e la vaschetta.

Con pochi semplici passaggi, potrete riportare il vostro barbecue allo splendore originale e assicurarvi di essere pronti per la prossima avventura culinaria all’aperto!

Pulizia dell’interno

Iniziamo con la pulizia dell’interno del barbecue che, generalmente, è quella più complicata da eseguire.

Dopo aver terminato la grigliata, lasciate il barbecue acceso a fuoco medio per circa 15-20 minuti, questo aiuterà a bruciare e a carbonizzare eventuali residui di cibo sulla griglia e all’interno del barbecue.

Successivamente, utilizzando una spazzola di acciaio per griglie, strofinate energicamente la griglia per rimuovere i residui bruciati; poi, con un panno umido, pulite accuratamente l’interno del barbecue, rimuovendo eventuali detriti e grasso bruciato.

Se necessario, potete utilizzare una soluzione di acqua calda e aceto bianco d’alcol per sgrassare ulteriormente le superfici interne.

Pulizia esterna

A questo punto passiamo alla pulizia esterna del barbecue!

Tutto quello che dovrete fare è prendere un secchio d’acqua calda e aggiungere qualche goccia di sapone giallo o sapone di Marsiglia.

Immergete una spugna o un panno nella soluzione e pulite attentamente tutte le superfici esterne del barbecue. Assicuratevi di eliminare eventuali macchie di grasso, residui di cibo e polvere accumulata.

Se il vostro barbecue ha una copertura o una custodia, rimuovetele e lavatele seguendo le istruzioni del produttore. Non dimenticate di asciugare bene tutte le superfici esterne dopo la pulizia.

Sgrassare le griglie

È arrivato il momento che si vuole evitare in ogni modo, quello in cui bisogna sgrassare le griglie!

Le griglie del barbecue sono le protagoniste della grigliata, pertanto meritano una pulizia accurata, anche se richiede tempo ed è un po’ impegnativa.

Una volta raffreddate, rimuovete le griglie dal barbecue e immergetele in una soluzione di acqua calda e mezzo bicchiere di acido citrico.

Lasciatele in ammollo per circa 15-30 minuti così da ammorbidire i residui di cibo bruciati, quindi utilizzate una spazzola di acciaio per griglie o una spugna abrasiva per rimuovere i residui rimasti.

Risciacquatele con abbondante acqua e riponetele nuovamente nel barbecue.

Pulizia della vaschetta

La vaschetta del barbecue è l’area in cui si accumula il grasso e il succo dei cibi durante la cottura.

Prima di pulirla, rimuovete eventuali residui di cenere bruciata. Successivamente, utilizzate una spatola o una paletta per raschiare delicatamente la vaschetta e rimuovere il grasso solidificato.

Potrebbe essere utile posizionare un foglio di alluminio nella vaschetta durante la cottura per semplificare la pulizia successiva. Una volta raschiata, lavate la vaschetta con acqua calda e detersivo per piatti.

Se la vaschetta è rimovibile, estraetela per una pulizia più agevole. Dopo il lavaggio, risciacquate bene e asciugate completamente prima di reinserirla nel barbecue.

Avvertenze

Controllate sempre le istruzioni di pulizia del barbecue, in modo da non fare passaggi che potrebbero danneggiarlo.