Le griglie del forno sono quelle che subiscono maggiormente tutto lo sporco e la fatica di quando si preparano dei cibi.

Insieme alle teglie, possono essere particolarmente soggette ad accumulare una grande quantità di incrostazione che bisogna mandare via subito per non renderle inutilizzabili.

Per questo oggi vedremo insieme tutto quello che occorre sapere su come lavarle a fondo e averle brillanti e come nuove!

Aceto bianco

Quando parliamo di superfici o di utensili che si sporcano all’interno della cucina non possiamo prescindere dall’utilizzo dell’aceto bianco.

Sono tanti i benefici che questo prodotto può portare in un ambiente che si incrosta facilmente come la cucina per cui è naturale utilizzarlo anche per le griglie.

Tutto quello che dovrete fare è mettere l’aceto direttamente su una spugnetta e strofinare energicamente sulle griglie, prestando attenzione agli angoli in cui lo sporco si nasconde sempre bene.

Risciacquate con acqua calda ed ecco che le vostre griglie saranno come nuove!

Spugna con limone

Un trucchetto davvero interessante e molto diffuso e la spugna con il limone, siete curiosi di sapere di che si tratta?

Non è altro che un metodo veloce per togliere lo sporco incrostato prendendo direttamente la metà di un limone, aggiungendo sopra del bicarbonato di sodio e strofinando in tutte le zone interessate.

Se fate questo procedimento per pulire le griglie del forno, vedrete che in poco tempo lo sporco si toglierà senza troppa fatica. Nel caso dovesse essere troppo ostinato, passate anche una spugna leggermente abrasiva.

Sale fino

Il sale fino, oltre ad essere un meraviglioso anticalcare, è anche prezioso per togliere le incrostazioni ostili da tante zone della cucina.

Per tale ragione risulta davvero utile al fine di far tornare come nuove le griglie del forno!

Dovrete spargere del sale fino su una spugna ben inumidita, così che si possa sciogliere leggermente, e strofinare a fondo negli angoli e su tutto il resto della griglia.

Nel momento in cui risciacquate vi accorgerete che sarà tornata perfetta!

Bicarbonato di sodio

Così come il sale fino, anche il bicarbonato di sodio possiede un’azione abrasiva particolarmente efficace nel caso delle griglie molto sporche.

Usate il prodotto mescolandone 1 cucchiaio con del succo di limone fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

Spalmate il tutto sulla spugnetta leggermente abrasiva e strofinate sulle griglie finché non sarà andato via tutto lo sporco.

Il risultato sarà sorprendente!

Sapone giallo

Il sapone giallo ha una proprietà sgrassante che torna come sempre di grande aiuto in cucina.

Non a caso questo prodotto viene impiegato anche per la pulizia dell’acciaio come piano cottura e lavello, per cui sarà una vera risorsa nel caso delle griglie.

Non dovrete far altro che spalmare una pallina di sapone su una spugna e passare al lavaggio approfondito della griglia.

Ricordate di risciacquare in modo accurato per togliere tutte le tracce di olio di cocco, l’ingrediente principale del sapone giallo.

Sgrassatore fai da te

In ultimo vediamo come fare uno sgrassatore naturale fai da te da poter utilizzare in tutta la cucina e poter conservare per molto tempo.

Ingredienti

500 ml d’acqua

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

3 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido

Se avete il sapone di Marsiglia solido, dovrete sciogliere la quantità indicata a bagnomaria per poi unirla al bicarbonato.

Di seguito diluite il tutto con l’acqua e trasferite in un vaporizzatore o in un flacone per voi più comodo.

Usate il composto su una spugnetta apposita e virgola una volta che lo impiegherete per sgrassare le griglie, queste torneranno a brillare senza la minima traccia di sporco!

Avvertenze

Per non danneggiare o macchiare le griglie, è consigliabile provare i rimedi prima in angoli non visibili.