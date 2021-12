Il ferro da stiro è indispensabile in casa, in quanto ci permette di rimuovere le pieghe dai nostri capi così da averli sempre dritti e perfetti per essere indossati.

Purtroppo, però, gli utilizzi continui di questo elettrodomestico fanno sì che tenda a presentare macchie nere o di bruciato che, a loro volta, potrebbero essere trasferite anche sui nostri vestiti.

Ma non temete! Vi basterà, infatti, una sola manciata di sale per pulire a fondo il vostro ferro da stiro e averlo come nuovo!

Come fare

Per provare questo trucchetto, dovete innanzitutto impostare una temperatura alta sul vostro ferro da stiro e lasciarlo riscaldare. A questo punto, prendete un foglio di carta alluminio, versateci sopra una manciata di sale grosso da cucina e passateci, poi, il ferro da stiro più volte come se voleste stirare.

In alternativa al sale grosso, potete utilizzare anche il sale marino integrale o il salgemma. Attenzione, però, a non appoggiare il ferro da stiro su superfici sbagliate: la temperatura bollente, infatti, potrebbe sciogliere gli oggetti.

Se non avete fogli di carta alluminio, potete anche servirvi di alcuni fogli di carta assorbente o di giornale. Vi basterà piegarli fino a formare una sorta di quadrato e di sovrapporli così da ottenere un tessuto più spesso.

Anche in questo caso, versate una manciata di sale grosso e passateci sopra il ferro da stiro più volte fino a quando tutta la sporcizia accumulata non sarà eliminata del tutto. Noterete, infatti, che lo sporco si staccherà dalla piastra e si attaccherà al sale. E voilà: il vostro ferro da stiro sarà così pulito da sembrare nuovo di zecca!

Per una pulizia ancora più efficace, infine, aspettate che la piastra del ferro sia completamente raffreddata e pulitela con un panno morbido inumidito in una soluzione composta di acqua e bicarbonato.

Questo rimedio è utile soprattutto nei casi in cui sul fondo del ferro ci siano residui di plastica sciolta o macchie molto ostinate.

N.B Vi ricordiamo di spegnere il ferro da stiro e lasciare freddare la piastra prima di passare il panno inumidito per non scottarvi.

Altri rimedi utili

Una volta visto il trucchetto del foglio di alluminio cosparso di sale, vediamo insieme altri rimedi efficaci per pulire a fondo la piastra del vostro ferro da stiro!

Limone

Per la pulizia del ferro da stiro, vi consigliamo di utilizzare anche il limone, il quale vanta proprietà sgrassanti, pulenti e deodoranti. Potete utilizzarlo, infatti, anche per pulire l’acciaio e per profumare gli ambienti.

Accendete, quindi, il ferro, fatelo riscaldare e poi staccate la spina. Dopodiché, prendete mezzo limone e, come se fosse una spugnetta, passatelo su tutta la superficie della piastra del ferro da stiro. Infine, risciacquate accuratamente con un panno morbido e ben strizzato e asciugate. Addio macchie!

Bicarbonato

Un altro ingrediente utile in questi casi è il bicarbonato di sodio, la cui azione anticalcare è davvero una manna dal cielo in casi di incrostazioni profonde. Non a caso, infatti, viene usato anche per la pulizia di altri elettrodomestici quali lavatrice e lavastoviglie.

Tutto ciò che dovrete fare è creare una pasta con 2 cucchiai di bicarbonato e acqua a filo così da ottenere un composto denso dalla consistenza di un gel e spargerlo, poi, sulla piastra del ferro. Lasciate agire per circa 30 minuti, dopodiché aiutatevi con uno spazzolino e strofinate leggermente per pulire a fondo.

Risciacquate bene e asciugate: ecco che la vostra piastra del ferro da stiro sarà pulita come non mai!

Come prevenire le macchie

Una volta visto come rimuovere le macchie che si formano sulla piastra del vostro ferro da stiro, vediamo insieme come prevenirle.

Innanzitutto, vi consigliamo di procedere con una pulizia regolare da effettuare ad ogni utilizzo della piastra, usando semplicemente un panno inumidito in una soluzione fatta di acqua e bicarbonato.

Inoltre, vi consigliamo di riporre al proprio posto il vostro ferro da stiro solo quando è completamente raffreddato: se appoggiato su alcune superfici quali cartone o plastica quando ancora caldo, infatti, potrebbero attaccarsi dei pezzetti di questi materiali.

Avvertenze

Tenete sempre la spina staccata durante la pulizia e seguite le indicazioni di produzione in merito alla manutenzione del ferro da stiro. Consultare sempre le etichette di produzione prima di seguire i rimedi suggeriti.