Come pulire il Ferro da stiro con il trucchetto del Sale

A furia di stirare usando anche il vapore, il ferro e soprattutto la piastra vengono attaccati dal calcare e dalle incrostazioni, oltre che dalle macchie date.

Ogni mese, infatti, bisogna pulire questo elettrodomestico a fondo, altrimenti si rischia di trasferire lo sporco anche sui panni.

Un trucchetto molto veloce per lucidare e lavare accuratamente il ferro da stiro è quello del sale; vediamo subito insieme come usarlo!

Fori e piastra

Senza dubbio, l’elemento più faticoso da pulire quando parliamo del ferro da stiro e la piastra insieme ai fori.

La piastra, infatti, essendo in acciaio, si può facilmente annerire col passare degli anni, anche a causa dell’acqua e del contatto con gli indumenti.

I fori, invece, sono colpiti ed otturati dal calcare perché il vapore acqueo che resta a loro interno fa fatica ad andare via.

La soluzione è riscaldare la piastra del ferro senza però farla diventare bollente, in seguito dovrete passare sopra una spugna piena di sale fino e lasciarlo agire per circa 20 minuti.

Trascorso questo tempo sarà necessario risciacquare per bene con un panno in microfibra e vedrete che i fori e la piastra torneranno lucidi e super puliti!

In alternativa potete usare un altro trucchetto che richiede sale e carta da forno: mettete la carta sull’asse da stiro, fate riscaldare il ferro e quando sarà caldo, passatelo sul sale ripetutamente.

Il sale si scioglierà all’istante, attaccandosi sulle macchie, a quel punto sarà necessario passare semplicemente una spugna e la piastra tornerà perfetta!

Macchie ostinate

Togliere le macchie ostinate dal ferro da stiro è la prima cosa che potete fare con del semplice sale fino.

Molte volte, infatti, sia sulla piastra che sugli altri punti dell’elettrodomestico si formano delle macchie ostinate, causa di tanti fattori diversi.

Dovrete semplicemente mescolare 1 cucchiaio di sale con pochissime gocce d’acqua calda fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel. Successivamente spalmate il composto su una spugna morbida e strofinate sulle zone interessate; risciacquate con abbondante acqua calda e asciugate per bene.

Tutte le macchie saranno andate via in un batter d’occhio!

Caldaia

La caldaia è l’elemento del ferro da stiro che raccoglie una spropositata quantità di calcare, per questo è consigliabile mettere sempre dell’acqua priva di calcare e demineralizzata al suo interno.

Per decalcificare la caldaia dovrete riempirla con dell’acqua demineralizzata e circa 2 cucchiai di sale fino, accendete la caldaia e fate evaporare almeno 3/4 del composto così che tutte le macchie incrostate possono andare via in modo efficace.

Al termine del lavaggio, se è ancora rimasta dell’acqua, svuotate e fate asciugare per bene.

Come prevenire le macchie

In ultimo bisogna chiedersi come riuscire a prevenire queste macchie molto ostinate sul ferro da stiro.

Vediamo insieme dei semplici accorgimenti che possono essere d’aiuto:

al termine di ogni stiratura, passate sulla piastra un panno imbevuto d’aceto , così da prevenire macchie e calcare;

, così da prevenire macchie e calcare; utilizzate sempre dell’acqua demineralizzata per non avere insediamenti di incrostazioni varie;

per non avere insediamenti di incrostazioni varie; fate un lavaggio almeno una volta al mese , così da non peggiorare lo sporco;

, così da non peggiorare lo sporco; quando si presentano macchie ostinate, non usate mai dei prodotti aggressivi, ma prediligete il sapone di Marsiglia, strofinandolo sulla zona interessata leggermente riscaldata.

Avvertenze

Fate sempre molta attenzione ai momenti in cui riscaldate la piastra, provate i rimedi prima in angoli non visibili per assicurarvi che non macchino il ferro da stiro e fate raffreddare bene prima di rimetterlo al suo posto.