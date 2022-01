Il frigo è un elettrodomestico fondamentale in casa poiché è in grado di mantenere i cibi freschi per molto tempo senza che vadano a male.

Al pari degli altri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e quant’altro, ha bisogno di attenzioni per non rovinarlo. Sappiamo bene che più teniamo pulite e sistemate le apparecchiature elettroniche, più queste dureranno nel tempo.

Ebbene, nel caso del frigorifero, sappiate che potete tenerlo pulito usando soltanto un ingrediente naturale: sto parlando del sapone di Marsiglia!

Un rimedio estremamente efficace che pulirà e spargerà un inebriante profumo, vediamo come fare!

Svuotare il frigo

Al fine di effettuare una buona pulizia, bisogna anzitutto svuotare il frigo e staccare la spina dell’elettrodomestico.

Ricordate che i cibi non si possono tenere per molto tempo a temperatura ambiente perché rischiano di andare a male, dunque evitate di metterli esposti alla luce diretta dei raggi solari.

In virtù di quanto detto, è bene sapere che bisogna concentrarsi solo sul lavaggio del frigo perché distrarsi o prolungare per troppo tempo la pulizia rischierà di rovinare la consistenza dei cibi.

Inoltre, se avete delle calamite attaccate alle parti esterne del frigo, rimuovetele così da avere piena libertà.

Lavare le mensole e i cassetti

Ora passiamo alle mensole e ai cassetti del frigorifero. Quello che vi consiglio è di smontare questi pezzi, in modo da poterli lavare efficacemente e comodamente nel lavello.

A questo punto, versate del sapone di Marsiglia liquido direttamente sul lato non abrasivo della spugnetta e lavate le mensole e i cassetti, nel caso in cui vi siano macchie, strofinate con più energia.

In seguito risciacquate e lasciare gocciolare oppure asciugate per bene con un panno in cotone.

Nel caso in cui non abbiate il sapone di Marsiglia liquido, potete crearlo usando il panetto solido!

Pulire le pareti del frigo

Adesso è arrivato il momento di pulire le pareti del frigo, è qui che tutto diventerà estremamente profumato!

Tutto quello che dovrete fare è riempire un contenitore spray con acqua calda e versare all’interno 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido.

Agitate per bene in modo da far amalgamare bene acqua e sapone, dopodiché spruzzatelo su tutte le pareti del frigo e lasciate per 5 minuti.

In seguito, se vi sono delle macchie, passate prima una spugnetta, in alternativa passate solo un panno in microfibra inumidito. Ed ecco fatto, il vostro frigo sarà super pulito e profumato!

Quest’ingrediente, inoltre, vi aiuterà anche a togliere eventuali macchie gialle che si sono formate con l’accumulo di liquidi.

Lavare l’esterno

Come ultimo passaggio non ci resta che lavare l’esterno del frigorifero.

Ebbene, anche in questo caso potete usare del semplice sapone di Marsiglia, dovrete metterne una o massimo due gocce sulla parte della spugnetta non abrasiva e passarla sulle porte e sui laterali del frigo.

In seguito sciacquate per bene con un panno in microfibra per non lasciare aloni. Passate il panno anche su eventuali calamite prima di riattaccarle.

Avvertenze

Usate il sapone prima in un angolino nascosto del frigo per verificare che non si danneggi. E ricordate di staccare la spina quando eseguite la pulizia.