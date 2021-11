Se gli scaffali e i cassetti del Frigo sono ingialliti ecco 3+1 Trucchetti per farli tornare come nuovi!

Gli scaffali in plastica sono estremamente comodi all’interno di un frigo e rappresentano la soluzione migliore quando si desidera qualcosa di utile e resistente.

Tuttavia a volte, soprattutto con il passare del tempo si possono ingiallire, perdendo il loro smalto, oppure possono creare delle macchie a causa dei residui di bevande e cibi che si accumulano.

Per pulirli spesso si usano tanti diversi prodotti aggressivi ed estremamente abrasivi che non hanno nemmeno l’efficacia sperata, ma con i metodi naturali potete rimediare senza dubbio!

Oggi, quindi, vi dirò tutto su come smacchiare gli scaffali in plastica ingialliti del frigo e farli tornare come nuovi!

Bicarbonato di sodio

Quando si tratta si smacchiare, sbiancare e ripristinare la lucentezza, niente è meglio del nostro amato bicarbonato di sodio!

Non a caso in molti lo prediligono anche per pulire l’intera casa, per i pavimenti oppure per rendere bianche le lenzuola!

Per gli scaffali quello che dovrete fare è creare una pasta densa mescolando 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Usate il prodotto ottenuto direttamente sulla spugnetta e strofinate leggermente sulla parte ingiallita o sporca dello scaffale. Risciacquate poi con un panno in microfibra e asciugate!

Ed ecco che il vostro frigo sarà tornato come nuovo!

Aceto bianco

Una valida alternativa al bicarbonato di sodio è l’aceto bianco!

Analogamente all’ingrediente sopra descritto, anche l’aceto bianco è quello che vi può aiutare in casa grazie alle sue molteplici risorse.

Quello che vi consiglio è usare l’aceto direttamente sulla spugnetta in caso di macchie ostinate, oppure potete riempire una bacinella con 1 litro d’acqua e 1 tazza d’aceto e immergere un panno in microfibra.

Lavate, quindi, lo scaffale, ponendo attenzione maggiore alle zone interessate e risciacquate bene.

Sale grosso

Come poter rinunciare al sale grosso per sbiancare gli scaffali del frigo? Si tratta di uno dei metodi più potenti, in grado di rimuovere le macchie gialle dal wc o quelle d’unto dal bucato.

Tutto quello che occorre fare è riempire una bacinella con acqua calda e versare all’interno 4 cucchiai di sale grosso. Usate prima una spugnetta per strofinare sulla macchia e dopo passate un panno in microfibra.

Potete ripetere questo rimedio più volte se occorre e infine sciacquate e asciugate!

Sapone di Marsiglia

Ultimo metodo che vedremo oggi è il sapone di Marsiglia!

Molte sono le persone che adorano usarlo in casa, dal momento che non è aggressivo, profuma e pulisce a fondo!

Se avete il sapone di Marsiglia liquido, mettete qualche doccia direttamente sulla spugnetta e strofinate sulla macchia. Nel caso in cui abbiate il panetto, potete creare quello liquido da soli.

Bene, dopo aver pulito a fondo, non vi resta che risciacquare, asciugare e godervi il vostro frigo pulito e profumato!

Avvertenze

Vi ricordo di usare questi rimedi prima in un angolino nascosto così da assicurarvi di non danneggiare la plastica.