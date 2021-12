Il gres porcellanato è un tipo di pavimento che negli ultimi anni si è diffuso notevolmente. Questo perché è adatto a tutti i vari stili di una casa, si può mettere per ambienti moderni, contemporanei o se si vuole qualcosa di elegante!

Esistono anche alcuni tipi di gres che hanno un effetto legno oppure tanti colori diversi. Insomma, stiamo parlando di un pavimento molto versatile!

Sebbene non sia delicato come le superfici in marmo o in legno e parquet, ci sono dei metodi specifici per lavarlo e oggi ve li dirò tutti!

Vediamo quindi come pulire il gres porcellanato con metodi naturali!

Sapone di Marsiglia

Il primo degli elementi naturali che potete sicuramente adoperare per questo tipo di pavimento è il Sapone di Marsiglia.

Essendo efficace e delicato allo stesso tempo, è una validissima soluzione per la pulizia di tutti i giorni.

Quello che occorre fare è mettere un cucchiaio di sapone liquido o in scaglie sciolte a bagnomaria in un secchio d’acqua calda.

Usate un panno in microfibra per lavare ed effettuate una prima passata con acqua più abbondante e poi asciugate con lo straccio strizzato per bene.

Se volete aumentare l’azione pulente, potete mettere nel secchio anche un cucchiaio di bicarbonato di sodio!

Aceto

Per le aree della casa esposte maggiormente alla polvere e allo sporco, vi consiglio di lavare con aceto.

Pensiamo, ad esempio, al bagno e alla cucina, zone dove serve qualcosa che possa sgrassare a fondo: nulla meglio delle proprietà dell’aceto bianco d’alcol o aceto di vino!

Se non volete rinunciare al profumo del sapone di Marsiglia, potete aggiungere un bicchiere d’aceto al rimedio suddetto, oppure versarne due bicchieri in un secchio d’acqua calda.

Nel caso in cui non ne gradite l’odore, potete usare anche quello di mele, oppure basterà semplicemente tenere i balconi aperti per qualche minuto e andrà via in poco tempo, ma in cambio otterrete un pavimento super pulito!

Errori da non commettere

Vi sono poi alcuni errori da non commettere se possedete un pavimento in gres porcellanato, vediamone alcuni:

Non usare mai prodotti aggressivi : vi consiglio di non cadere nell’errore di adoperare prodotti chimici per il lavaggio perché questi, alla lunga, deteriorano il pavimento , facendogli perdere la bellezza che lo contraddistingue.

: vi consiglio di per il lavaggio perché questi, alla lunga, , facendogli perdere la bellezza che lo contraddistingue. Pulire subito le macchie : quando vedete che è un po’ più sporco, non rimandate la pulizia, anche se dovete usare semplicemente un panno in microfibra inumidito, togliete tempestivamente la macchia, perché questo materiale , così come tanti altri, tende ad assorbire i liquidi .

: quando vedete che è un po’ più sporco, non rimandate la pulizia, anche se dovete usare semplicemente un panno in microfibra inumidito, togliete tempestivamente la macchia, perché , così come tanti altri, . Togliere costantemente la polvere: con il gres porcellanato la parola d’ordine è non avere mai polvere! Infatti, se riuscite a non sporcarlo, questo pavimento vi darà ottimi risultati anche se passate per bene l’aspirapolvere o un panno elettrostatico.

Avvertenze

I rimedi naturali descritti sono finalizzati a non danneggiare il pavimento, tuttavia provate prima in un angolino nascosto per essere sicuri.