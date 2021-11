Il sapone di Marsiglia, si sa, è un prodotto ecologico molto versatile che può essere utilizzato praticamente per tutto: per le superfici di casa, per il bucato, per la nostra pelle e così via.

Grazie alle sue proprietà sgrassanti e pulenti molto delicate, che lo rendono adatto per tutte le superfici e tessuti, infatti, esistono tantissimi prodotti in commercio, dedicati alla pulizia, che sono a base di questo ingrediente.

Ma sapevate è in grado anche di catturare la polvere in poco tempo? Vediamo insieme come usarlo!

Miscela anti-polvere multi superficie

Il sapone di Marsiglia sembra davvero essere efficace, in quanto non solo elimina la polvere in maniera facile e veloce, ma aiuta anche a prevenirne la formazione!

Vi consigliamo, perciò, di realizzare una miscela fai da te, da utilizzare all’occorrenza. Tutto ciò che vi occorrerà è:

500 ml di acqua

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie

5 gocce di olio essenziale (se lo preferite)

Versate, quindi, l’acqua in un pentolino e accendete il fuoco. Una volta raggiunto il punto di ebollizione, aggiungete, poi, il sapone di Marsiglia in scaglie e mescolate così da favorire lo scioglimento.

Quando tutto vi sembra ben amalgamato, spegnete il fuoco e aspettate che il composto si raffreddi. A questo punto, se lo preferite, potete aggiungere al composto 5 gocce del vostro olio essenziale preferito. Per un effetto antisettico, potreste usare l’olio essenziale di Tea tree o l’olio essenziale di lavanda.

Quindi, non vi resta che travasare tutta la miscela in uno spruzzino con nebulizzatore e il gioco è fatto!

Vaporizzate un po’ di questo prodotto su un panno in microfibra e passatelo, poi, sulle superfici dove è presente la polvere. Noterete che la polvere si attaccherà al panno in un batter d’occhio liberando la superficie da tutto lo sporco! Questa miscela, inoltre, è molto efficace anche contro le macchie.

Trucchetto per pavimenti

Oltre alla miscela vista prima adatta per tutte le superfici, c’è un altro trucchetto che vi vogliamo suggerire con il sapone di Marsiglia, utile per rallentare la formazione della polvere sui pavimenti.

Diluite 25 ml di sapone di Marsiglia liquido in 750 ml di acqua e aggiungete, poi, anche 25 gr di bicarbonato e 5 gocce di olio essenziale dalla fragranza che preferite maggiormente. Il bicarbonato, infatti, come il sapone di Marsiglia aiuta a trattenere la polvere e a pulire a fondo il vostro pavimenti, grazie anche alla sua leggera azione abrasiva!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Circa gli oli essenziali, invece, vi consigliamo fragranze quali lavanda o limone, le quali conferiscono agli ambienti domestici un profumo molto piacevole.

Mescolate tutti gli ingredienti fino a farli ben amalgamare tra loro, dopodiché travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray. Lasciate, poi, riposare per almeno una giornata per far impregnare l’odore, poi siete pronte per l’utilizzo!

Per provare questo trucchetto, tutto ciò di cui avete bisogno è un panno in microfibra e una scopa piatta, per intenderci la scopa acchiappa polvere su cui di solito infiliamo i panni elettrostatici.

Il bello di questa scopa è che, grazie alla sua struttura molto sottile, ci permette di raggiungere e pulire i punti più nascosti, ovvero sotto al letto, negli angoli e così via, punti in cui spesso si accumula la polvere.

Prendete, quindi, un panno in microfibra asciutto e avvolgetelo intorno allo spazzolone come fate usualmente con il panno elettrostatico. Cercate di infilarlo bene e di incastrarlo così che non si stacchi durante la pulizia. A questo punto, spruzzate la miscela precedentemente realizzata direttamente sul panno e il gioco è fatto!

Non vi resta che passare il panno sulla superficie del vostro pavimento e noterete che non solo profumerà la vostra casa ma raccoglierà anche la polvere in eccesso. Inoltre, il pavimento non si bagnerà per cui non dovrete aspettare che si asciughi!

N.B In caso sia presente molta polvere sul vostro pavimento, vi consigliamo di passare prima l’aspirapolvere o la classica scopa.

Avvertenze

Ricordate di usare i rimedi descritti prima su un angolino nascosto per evitare di danneggiare le superfici.