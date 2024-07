Come pulire i Vetri con l’Amido di Mais?

A volte avere i vetri puliti e senza aloni può sembrare veramente una chimera poiché basta veramente poco per ritrovarceli macchiati e sporchi. Per questo, cerchiamo di correre ai ripari comprando i prodotti commerciali che ci promettono risultati soddisfacenti e vetri brillanti.

Basta veramente poco, infatti, per vederli di nuovo macchiati. Soprattutto quelli esterni, poi, tendono ad accumulare molto sporco a causa del contatto continuo con gli agenti esterni.

Ma sapevate che basta un ingrediente che avete già in dispensa o, in ogni caso, molto facile da reperire? Ebbene sì. Stiamo parlando dell’amido di mais, il quale vanta proprietà smacchianti e sgrassanti. Questo rimedio naturale conosciuto anche come maizena, il quale si rivela essere molto efficace per pulire i vetri.

Quando pulire i vetri sporchi?

Prima di procedere con la pulizia dei vostri vetri, è importante seguire una serie di piccoli accorgimenti per ottenere vetri brillanti senza aloni. Innanzitutto, ricordatevi di non pulire i vetri durante le giornate molto soleggiate o se sono colpiti dalla luce diretta del sole, in quanto potreste favorire la formazione degli aloni. Il consiglio, quindi, è quello di pulirli sempre nelle giornate nuvolose o nei momenti della giornata in cui il vetro non è esposto al sole. Inoltre, vi ricordiamo di utilizzare sempre l’acqua tiepida, così da avere un effetto più sgrassante e di diluire sempre gli ingredienti indicati, evitando di utilizzarli puri.

Riassumendo, è importante pulire i vostri vetri nelle giornate nuvolose o nei momenti della giornata in cui il sole non è molto forte o il vetro non è esposto al sole, in quanto la luce diretta del sole potrebbe favorire la formazione degli aloni.

Come usare l’amido di mais per pulire i vetri

Utilizzare l’amido di mais per pulire i vetri è un’operazione davvero molto semplice da provare. Tutto ciò che dovrete fare, infatti, è munirvi di:

400 ml di acqua

400 ml di aceto

2 cucchiaio di amido di mais

succo di un limone

Iniziate, quindi, con il versare tutti gli ingredienti in una brocca graduata e mescolate il tutto con un cucchiaio fino a quando l’amido di mais non si sarà sciolto totalmente.

A questo punto, travasate la miscela così ottenuta in uno spruzzino, agitatelo energicamente per permettere agli ingredienti di amalgamarsi bene tra loro e il vostro pulivetro è pronto per l’uso!

Vi basterà agitare un po’ il flacone e vaporizzare la miscela sui vostri vetri da pulire. Utilizzate, quindi, un panno morbido per effettuare dei movimenti circolari e strofinate maggiormente sui punti in cui sono presenti macchie e aloni.

La sua leggera azione abrasiva, inoltre, è in grado anche di rimuovere le macchie più ostinate che magari si sono attaccate sui vetri e non vanno via facilmente. Per provare questo trucchetto, dovrete munirvi semplicemente di:

Dovrete semplicemente spruzzarlo sulla superficie dei vetri e passare, poi, un panno in microfibra umido in modo da catturare tutta la polvere e lo sporco, avendo cura di effettuare movimenti circolari così da rimuovere anche le macchie e scongiurare la formazione di aloni.

Infine, non vi resta che passare un panno di cotone asciutto o semplicemente potete utilizzare scampoli di vecchie lenzuola che volete riciclare e… i vostri vetri saranno così brillanti da portare una nuova luce in casa!

Video per lavare i vetri con l’amido

Se preferite un video per vedere come pulire i vetri molto sporchi con l’amido di mais, ecco a voi! In questo modo, sarà ancora più facile!

Che spugna usare per pulire i vetri?

Molto importante è anche evitare l’utilizzo di spugnette abrasive perché potreste graffiare i vetri. L’ideale sarebbe usare panni in microfibra, in cotone o fogli di giornale. Infine, ricordatevi di utilizzare l’acqua tiepida e di diluire sempre gli ingredienti indicati, evitando di utilizzarli puri.