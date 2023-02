Pulire i vetri è una delle attività casalinghe più faticose in quanto bisogna stare lì a strofinare delicatamente e ad accertarsi di volta in volta che siano veramente puliti.

Come se non bastasse, poi, dopo la pulizia, è facile ritrovarsi di nuovo macchie, ditate e aloni che vanno a vanificare tutto il nostro sforzo.

E quindi, come fare per averli sempre puliti? Basta lavarli regolarmente e seguire alcuni accorgimenti in modo da non avere aloni e macchie. Vediamo insieme quali sono!

Quando si devono pulire?

Circa la frequenza, è importante procedere con la pulizia ogni settimana o ogni due settimane, in modo da non far accumulare troppo sporco.

Soprattutto in caso di vetri esterni, poi, potete lavarli più spesso in quanto questi sono esposti alla pioggia e allo smog. Ovviamente, è consigliabile lavarli subito quando scorgete delle macchie o degli aloni.

È importante, però, anche tenere conto del momento della giornata in cui è consigliato procedere con la pulizia dei vostri vetri. L’ideale, infatti, è lavarli al mattino preso o di sera, quando il sole non è ancora così forte, o nelle giornate nuvolose. I raggi solari, infatti, sui vetri bagnati potrebbero favorire la formazione di aloni e macchie.

Come pulirli

Una volta visto ogni quanto lavarli e in che momento della giornata farlo, vediamo insieme come lavarli per averli subito puliti e brillanti. Innanzitutto, sarebbe bene passare prima un panno asciutto, soprattutto sui vetri esterni, in modo da raccogliere la polvere che si è depositata ed evitare di farla indurire, poi, con l’acqua o di spostarla da una parte all’altra della superficie.

Dopodiché, riempite un secchio con acqua tiepida e non fredda, in quanto l’acqua tiepida aiuta a rimuovere lo sporco e versate dentro, poi, alcuni ingredienti casalinghi quali l’aceto, il sapone di Marsiglia, l’acido citrico e così via.

Un altro accorgimento importante consiste nel non usare mai questi ingredienti puri, ma di diluirli sempre per evitare di macchiare i vetri. A questo punto, immergete un panno in microfibra morbido, strizzatelo e passatelo sui vetri più volte effettuando dei movimenti circolari soprattutto sui punti che presentano delle macchie.

Infine, asciugate accuratamente con un panno asciutto o con dei fogli di giornale (quotidiano), noti per la loro capacità assorbente e voilà: i vostri vetri brilleranno!

Cosa usare

Ora vediamo gli ingredienti da dispensa da utilizzare per avere un effetto super pulente sui vostri vetri in un batter d’occhio. Tra i rimedi più indicati, citiamo l’aceto, noto, a partire dalle nostre nonne, per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e brillantanti in grado di lucidare a specchio anche l’acciaio!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere 3 cucchiai di aceto in 500 ml di acqua, travasare il tutto in un flacone spray e vaporizzare la miscela così ottenuta sul vostro vetro. Altrettanto efficace è il sapone di Marsiglia o il sapone giallo, i quali vantano proprietà pulenti molto delicate.

Versate, quindi, 1 cucchiaio di questo sapone in scaglie in una bacinella contenente 1 litro di acqua tiepida, dopodiché immergete, al suo interno un panno in microfibra morbido e strofinatelo sulla superficie del vetro. Come se non bastasse, il sapone di Marsiglia porterà anche un profumo inebriante in tutta la casa!

Trucchetto del borotalco

E, infine, ecco a voi un trucchetto bonus: il trucchetto del borotalco, un ingrediente in grado di assorbire lo sporco e far tornare i vetri come nuovi! Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato anche per lavare a secco il divano!

Vi basterà versare, quindi, 2 cucchiai di borotalco in una bacinella contenente circa 700 ml d’acqua, immergere un panno in microfibra nella soluzione così ottenuta e passarlo più volte sulla superficie dei vetri. Infine, passate un panno di microfibra inumidito con sola acqua, asciugate e…che splendore!

Avvertenze

I rimedi suggeriti sono delicati e innocui, tuttavia vi ricordiamo sempre di seguire le istruzioni fornite dal produttore.