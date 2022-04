Quando pensiamo alla pulizia del balcone ci vengono in mente subito i vetri, dato che sono gli elementi che si sporcano più facilmente.

Tuttavia è importante anche pensare al contorno, ovvero agli infissi perché accumulano polvere e sporco con il passare del tempo e con le intemperie.

Molto spesso, a causa dei raggi solari questi possono formare delle macchie gialle che dopo stentano un po’ ad andar via.

Dunque oggi vedremo insieme cosa bisogna fare per far tornare come nuovi gli infissi ingialliti con un rimedio semplicissimo!

Sapone giallo

Iniziamo proprio dal sapone giallo, uno degli ingredienti che si tende a sottovalutare ed invece è molto performante!

Infatti, sebbene si usi principalmente per il bucato, il sapone giallo ha un potere super sgrassante!

Tutto quello che dovrete fare è prendere un pezzetto di prodotto, stenderlo su uno spazzolino o una spazzolina dalle setole morbide e strofinare su tutti gli infissi.

Successivamente risciacquate per bene con un panno in microfibra e vedrete che tutte le macchie saranno andate via facilmente!

Aceto bianco

Un altro metodo molto efficace è l’aceto bianco!

Saprete già che quest’elemento dà il meglio di sé anche se si tratta di sbiancare i panni, ma vi potrebbe sorprendere se usato per gli infissi!

In questo caso non dovrete far altro che riempire una ciotola con 2 bicchieri d’aceto e 1 bicchieri di acqua calda.

Immergete prima una spugna poco abrasiva per strofinare e poi risciacquate per bene con un panno ben strizzato.

Nel caso in cui non vogliate il cattivo odore di aceto, potete usare quello di mele, in ogni caso non preoccupatevi perché l’aroma andrà via in pochissimo tempo!

Bicarbonato di sodio

Tra le soluzioni più indicate per sbiancare gli infissi sporchi e ingialliti non poteva mancare di certo il bicarbonato di sodio!

La sua azione abrasiva è una delle ragioni principali per cui viene usato molto spesso nei rimedi naturali e in generale per prendersi cura della casa.

Naturalmente anche in questo caso potrebbe essere la scelta più indicata! Bisognerà soltanto creare una pasta densa con 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e acqua a filo.

Il composto dovrà essere omogeneo ed avere la consistenza di un gel. A questo punto mettetelo su una spazzolina e iniziate a strofinare su tutti gli infissi, in particolare sulle zone ingiallite.

Poi risciacquate togliendo i residui ed ecco fatto!

Mix pulente

In ultimo vediamo come fare un mix pulente con prodotti naturali che avete sicuramente in casa!

Dunque vi servirà:

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

Acqua q.b.

Ecco fatto, con questi 3 ingredienti saranno l’ideale per ottenere gli infissi come se fossero nuovi!

Mescolate innanzitutto il sapone di Marsiglia con il bicarbonato di sodio, se vedete che il composto è troppo denso, aggiungete un poco d’acqua per rendere tutto omogeneo.

A questo punto avrete ottenuto un detergente naturale perfetto! Vi basterà soltanto metterlo su una spugnetta o su una spazzolina e passare al lavaggio degli infissi!

Avvertenze

Consigliamo di provare i rimedi descritti prima in un angolino nascosto degli infissi al fine di non macchiarli.