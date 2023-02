Non sono super visibili in casa poiché nascondono molto bene lo sporco, ma se li si trascura possono accumulare ingenti incrostazioni.

Di cosa parlo? Semplice, degli infissi! Elementi di casa che non hanno bisogno di essere lavati ogni giorno, ma nei periodi di pioggia forte o sporca è importante dare un occhio in più.

Ad oggi sono costruiti con materiali molto semplici da pulire, oggi vedremo insieme come farli tornare nuovi usando solo una pallina di sapone giallo!

Procedimento

Scopriamo il procedimento di questo trucchetto senza esitare nemmeno un attimo!

Avete preso il panetto di sapone giallo? Bene, non dovrete far altro che dividerlo in palline in modo tale da poterlo utilizzare in maniera pratica.

Il sapone giallo, infatti, ha una consistenza particolarmente molle, per cui sarebbe abbastanza complicato e scomodo stare lì a staccare la quantità che serve ogni volta.

Dunque, prendete la pallina di sapone, poggiatela su uno spazzolino e premete per far aderire bene, poi inumidite in un po’ d’acqua e strofinata negli infissi, in particolare negli angoli.

Fate più passate per togliere bene tutto lo sporco, poi risciacquate accuratamente con un panno in microfibra e asciugate.

Per un’efficacia maggiore, potete aggiungere un po’ di bicarbonato e farlo aderire sul sapone quando lo adagiate sullo spazzolino.

Ecco fatto, gli infissi saranno di nuovo super puliti!

Per i vetri

Non solo gli infissi, ma anche i vetri possono incrostarsi e sporcarsi dopo un’intensa giornata di pioggia!

Anche in questo caso il sapone giallo torna ad essere utile perché disincrosta per bene anche le macchie di fango e fa tornare i vetri lucidi e brillanti.

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente sciogliere 1 pallina di sapone in una ciotola con acqua calda, dopodiché dovrete immergere una spugna all’interno e strofinare sui vetri.

Risciacquate con un panno strizzato e asciugate per bene controllando che non vi siano aloni!

Tapparelle

Quando piove, la prima cosa che si fa oltre a chiudere i balconi è abbassare le tapparelle per proteggersi dal vento e dall’acqua.

Ciò rappresenta un grande vantaggio, ma dopo vediamo che le gocce d’acqua sono rimaste attaccate alle tapparelle. E come fare per farle tornare pulite?

Naturalmente con una pallina di sapone giallo potete risolvere il problema in pochissimo tempo e senza fatica!

Dovrete fare un procedimento simile a quello per i vetri, ma vi consiglio di prendere il sapone e spalmarlo direttamente sulla spugna morbida.

Strofinate fino a togliere tutte le macchie e poi passate semplicemente il panno per risciacquare.

Persiane

Non possiamo parlare dello sporco dopo la pioggia senza menzionare anche le persiane!

Questi sono gli elementi più esposti, per cui li troverete sicuramente più sporchi rispetto a vetri, tapparelle e quant’altro.

E indovinate qual è il trucchetto che vi può aiutare a farle tornare pulite e come nuove? Avrete già capito, si tratta del sapone giallo!

Usate semplicemente sulla una spugna inumidita d’acqua e strofinate energicamente sulle macchie, non ci vorrà molto prima che vadano via in poco tempo!

Per le macchie

Concludiamo gli utilizzi di un ingrediente prezioso come il sapone giallo vedendo come togliere nello specifico le macchie ostinate dagli infissi o da qualsiasi altra parte del balcone.

Già di per sé il sapone giallo è molto efficace, ma se volete una marcia in più potete servirvi del bicarbonato di sodio.

Prendete la pallina di sapone, schiacciatela leggermente e mettete un po’ di bicarbonato sopra, richiudete e spalmate sulla spugna.

L’unione di questi due ingredienti sarà fantastico per dire definitivamente addio alla macchia!

Avvertenze

Provate i rimedi indicati prima in un angolo non visibile per assicurarvi di non macchiare o danneggiare le superfici.