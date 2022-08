Le infradito rappresentano una calzatura fondamentale in estate, soprattutto perché ci ricorda il mare!

Si sfoggiano tanti colori e modelli diversi, sono comodi e li amiamo per la loro impermeabilità!

Tuttavia a causa di tanti fattori diversi, può succedere che formino degli aloni dati dall’acqua di mare o delle macchie.

Per questo oggi vedremo insieme come toglierli e pulire le infradito con rimedi naturali!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un ingrediente che fa sempre al caso nostro quando si tratta di togliere le macchie e gli aloni ostinati.

Inoltre il suo profumo contrasterà anche eventuali cattivi odori che si sono formati!

Dunque dovrete semplicemente mettere qualche scaglia di sapone su una spugna morbida, successivamente andate a strofinare sulle infradito e risciacquate per bene.

Fate asciugare al sole e dopo saranno come nuove!

Bicarbonato di sodio

Anche il bicarbonato di sodio è perfetto per dire addio allo sporco sulle infradito! Vi dirò subito in che modo usarlo!

Create una pasta densa con 1 cucchiaio di bicarbonato e acqua a filo fino ad ottenere un composto omogeneo e denso.

Successivamente distribuite la pasta ottenuta su una spazzolina o una spugnetta e andate a strofinare sulle infradito.

Risciacquate per bene e lasciate asciugare.

Aceto bianco

L’ultimo ingrediente che vi consiglio per togliere le macchie dagli infradito è l’aceto bianco!

Il suo potere pulente vi farà avere un’efficacia sicura in pochissimo tempo!

Tutto quello che bisogna fare è inumidire un panno in microfibra con acqua e aceto bianco, poi strofinate energicamente sulle infradito ed ecco fatto!

Saranno super puliti e senza una traccia di alone!

Addio cattivi odori

Oltre alla pulizia delle infradito, è importante trovare un modo per dire addio ai cattivi odori!

A cause del sudore e dell’acqua di mare, infatti, può capitare che resti un po’ di tanfo non gradito su queste calzature.

Ma non preoccupatevi, ci sono dei trucchetti che possono fare al caso vostro!

Borotalco

Il primo metodo che non posso fare a meno di consigliarvi è il borotalco!

Questo fantastico ingrediente possiede un profumo stupendo, dunque sarà l’ideale in casi del genere.

Dovrete spargere il borotalco su entrambe le infradito in modo omogeneo e lasciare all’aria aperta per tutta la notte.

L’indomani andate a scuotere per togliere l’eccesso di talco, passate un panno in microfibra ben strizzato per pulire definitivamente.

Asciugate e ciao ciao cattivi odori!

Oli essenziali

Passiamo adesso agli oli essenziali, preziosi quando si desidera spargere un buon profumo!

Riempite un vaporizzatore con acqua e aggiungete 6 o 7 gocce di un olio essenziale a vostra scelta, spruzzate il composto sulle infradito.

Lasciate così per diverse ore andando a vaporizzare il composto di tanto in tanto. Quando vedete che la puzza è andata via, dovrete semplicemente passare un panno in microfibra.

Amido di mais

Ultimo trucchetto per dire addio ai cattivi odori sulle infradito è l’amido di mais!

L’abbiamo visto per tanti usi e scopi in casa, le sue proprietà anti-odore sono l’ideale anche in questi casi!

Il procedimento è lo stesso descritto per il borotalco, fate attenzione a togliere per bene l’eccesso dopo averlo fatto agire per tutta la notte, altrimenti rischiate di far diventare le infradito scivolose.

Avvertenze

Vi ricordo di provare i rimedi descritti prima in angoli non visibili così da assicurarsi di non danneggiare le infradito.