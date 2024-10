Come pulire la piastra bruciata del ferro da stiro con il sale

A furia di stirare usando anche il vapore, il ferro e soprattutto la piastra vengono attaccati dal calcare e dalle incrostazioni: gli utilizzi continui di questo elettrodomestico fanno sì che tenda a presentare macchie nere o di bruciato che, a loro volta, potrebbero essere trasferite anche sui nostri vestiti.. Ogni tanto, infatti, bisogna pulire questo elettrodomestico a fondo, altrimenti si rischia di trasferire lo sporco anche sui panni. Oggi vedremo un trucchetto molto interessante per pulire il ferro da stiro con sale…scopriamo come fare!

Pulire la piastra con sale e alluminio

Per provare questo trucchetto, dovete innanzitutto impostare una temperatura alta sul vostro ferro da stiro e lasciarlo riscaldare. A questo punto, prendete un foglio di carta alluminio, versateci sopra una manciata di sale grosso da cucina e passateci, poi, il ferro da stiro più volte come se voleste stirare.

In alternativa al sale grosso, potete utilizzare anche il sale marino integrale o il salgemma. Attenzione, però, a non appoggiare il ferro da stiro su superfici sbagliate: la temperatura bollente, infatti, potrebbe sciogliere gli oggetti.

Se non avete fogli di carta alluminio, potete anche servirvi di alcuni fogli di carta assorbente o di giornale. Vi basterà piegarli fino a formare una sorta di quadrato e di sovrapporli così da ottenere un tessuto più spesso.

Anche in questo caso, versate una manciata di sale grosso e passateci sopra il ferro da stiro più volte fino a quando tutta la sporcizia accumulata non sarà eliminata del tutto. Noterete, infatti, che lo sporco si staccherà dalla piastra e si attaccherà al sale. E voilà: il vostro ferro da stiro sarà così pulito da sembrare nuovo di zecca!

Per una pulizia ancora più efficace, infine, aspettate che la piastra del ferro sia completamente raffreddata e pulitela con un panno morbido inumidito in una soluzione composta di acqua e bicarbonato. Questo rimedio è utile soprattutto nei casi in cui sul fondo del ferro ci siano residui di plastica sciolta o macchie molto ostinate.

N.B Vi ricordiamo di spegnere il ferro da stiro e lasciare freddare la piastra prima di passare il panno inumidito per non scottarvi.

Pulire Fori e piastra con sale e una spugna

Senza dubbio, l’elemento più faticoso da pulire quando parliamo del ferro da stiro e la piastra insieme ai fori La piastra, infatti, essendo in acciaio, si può facilmente annerire col passare degli anni, anche a causa dell’acqua e del contatto con gli indumenti.

I fori, invece, sono colpiti ed otturati dal calcare perché il vapore acqueo che resta a loro interno fa fatica ad andare via. La soluzione è riscaldare la piastra del ferro senza però farla diventare bollente, in seguito dovrete passare sopra una spugna piena di sale fino e lasciarlo agire per circa 20 minuti.

Trascorso questo tempo sarà necessario risciacquare per bene con un panno in microfibra e vedrete che i fori e la piastra torneranno lucidi e super puliti!

Pulire la piastra con sale e limone

Vediamo anzitutto quali sono gli ingredienti che occorrono per rendere di nuovo la vostra piastra super lucida! Non vi preoccupate, serviranno pochissimi prodotti e sono sicura che li avrete già in casa. Nel dettaglio:

2 cucchiai di sale grosso

Succo di 1 limone

Acqua q.b.



Il sale possiede una grande azione abrasiva che risulta essere l’ideale per gli elementi in acciaio o in altri metalli molto sporchi. Non a caso lo si usa per diverse cose in casa! D’altra parte, il succo di limone è fantastico per dare un profumo e per potenziare la proprietà pulente del composto.

Procedimento

La prima cosa da fare è filtrare per bene il succo di limone privandolo dei semini e dei pezzetti più solidi di polpa. Mettete poi il sale in una ciotolina e aggiungete il succo di limone fino a rendere il tutto una pastella solida. Se vedete che è troppo duro, aggiungete un poco d’acqua. A questo punto non vi resta che amalgamare per bene ed ecco fatto, avrete creato il vostro fantastico composto per la piastra!

Modalità d’uso

Il primo passaggio da fare riscaldare leggermente la piastra del ferro in modo che il calore possa sciogliere più velocemente l’incrostazione. Una volta raggiunto il calore giusto spegnete la piastra e stendete il composto su una spazzolina dalle setole dure. Facendo estrema attenzione a non scottarvi, strofinate energicamente il tutto sulla piastra, se necessario lasciate agire per qualche minuto. Dopodiché strofinate di nuovo e passate un panno in microfibra umido d’acqua per risciacquare il tutto.

Vedrete che la vostra piastra sarà come nuova e non rischierete più di sporcare i vestiti!

Caldaia

La caldaia è l’elemento del ferro da stiro che raccoglie una spropositata quantità di calcare, per questo è consigliabile mettere sempre dell’acqua priva di calcare e demineralizzata al suo interno.

Per decalcificare la caldaia dovrete riempirla con dell’acqua demineralizzata e circa 2 cucchiai di sale fino, accendete la caldaia e fate evaporare almeno 3/4 del composto così che tutte le macchie incrostate possono andare via in modo efficace. Al termine del lavaggio, se è ancora rimasta dell’acqua, svuotate e fate asciugare per bene.