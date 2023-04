Nell’organizzare le pulizie primaverili, ognuno trova la sua comodità nell’iniziare da questa o l’altra area della casa.

Nella maggior parte dei casi i lampadari stanno in cima alla lista, così che ci si toglie il pensiero della polvere che cade e si prosegue con le altre zone.

Ma come fare una pulizia approfondita dei lampadari senza fare troppa fatica? Vediamolo insieme con alcuni accorgimenti semplici e veloci!

Per iniziare

Per iniziare è bene tener presente che i lampadari accolgono una considerevole quantità di polvere, per cui è necessario dare il via alla pulizia togliendone ogni traccia.

Prima di cominciare, però, ricordate di tenere l’interruttore della corrente non azionato, per pulire in sicurezza.

In questo modo, il lavaggio non sarà lungo e stanchissimo, ma diventerà molto semplice!

Mandare via la polvere è semplice se si usa un piumino dalle setole morbide e le fibre elettrostatiche, così che lo sporco possa essere trattenuto senza andare da una parte all’altra del lampadario.

In alternativa usate un panno cattura-polvere e passatelo meticolosamente in ogni zona, specie se il lampadario presenta decorazioni articolate.

Una volta terminato questo passaggio, non resta che vedere come lavarlo in modo approfondito!

Sapone di Marsiglia

Come primo ingrediente non può che venirci in mente il sapone di Marsiglia, fantastico in casi del genere!

L’ingrediente usato da più tempo in assoluto non solo darà un aspetto lucido ai lampadari, ma li profumerà tantissimo e spargerà un buon odore in tutta la stanza.

Bisognerà semplicemente riempire un secchio con acqua tiepida e sciogliere 1 cucchiaio di sapone grattugiato o in scaglie all’interno.

Usate un panno in microfibra e vedrete che risultato fantastico!

Bicarbonato di sodio

Un altro metodo da tener presente per far tornare i lampadari come nuovi nelle pulizie di primavera è il bicarbonato di sodio!

Sono tanti gli usi che si fanno in casa di questo prodotto e per tale motivo non manca mai nei mobili, dunque avete una soluzione a portata di mano.

Usate 1 secchio con acqua calda e mettete 1 cucchiaio e mezzo di bicarbonato dentro; per avere un buon odore potete aggiungere 3 gocce di un olio essenziale a vostra scelta ed ecco fatto!

Aceto

Le proprietà sgrassanti e lucidanti dell’aceto sono quelle che rendono questo prodotto perfetto per i lampadari in vetro particolarmente sporchi.

Usate la tipologia d’aceto che preferite (magari quello di mele è più indicato perché possiede un odore delicato), riempitene mezzo bicchiere e mettetelo nel secchio con acqua calda.

Con un panno in microfibra dovrete poi procedere con la pulizia dei lampadari che non sarà mai stata così semplice con l’aiuto di questo fantastico prodotto!

Limone

Oltre al sapone di Marsiglia c’è anche un altro trucchetto che permette di unire sia l’efficacia pulente che un odore meraviglioso.

Si tratta dell’agrume più versatile del mondo: il limone! Forse non tutti sanno che riesce a disincrostare le macchie di polvere più ostinate e a donare un effetto brillante che rappresenta la soluzione perfetta per lampadari lucidi.

Dovrete premere il succo di 1 limone, ne verrà fuori circa mezzo bicchiere, versatelo nel secchio con acqua calda e procedete con il lavaggio.

Non ci vorrà molto prima di vedere i lampadi perfetti!