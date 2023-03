Quando vediamo l’uso del bicarbonato nei rimedi naturali ci sentiamo sempre al sicuro in quanto si tratta di un ingrediente molto versatile ed economico.

Spesso lo si vede in lavatrice o per le pulizie di casa, ma è anche un ottimo espediente per catturare i cattivi odori e profumare la casa di fresco in poco tempo!

Siete curiosi di sapere tutti i trucchetti? Scopriamoli insieme!

Con oli essenziali

Gli oli essenziali sono sicuramente i primissimi ingredienti che ci vengono in mente quando pensiamo a profumare un qualsiasi ambiente!

Con il bicarbonato formeranno una coppia perfetta perché gli oli profumeranno, mentre il bicarbonato servirà a mandare via eventuali puzze in casa.

Dovrete riempire un vaporizzatore con acqua, 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio e 6 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento.

Vaporizzate in tutte le stanze ogni volta che occorre. Tenendovi a debita distanza, potete spruzzare il composto anche sulle tende, sul piumone e sul divano.

Spray con limone

Un altro metodo molto interessante e fresco da usare per profumare la casa di fresco con il bicarbonato di sodio è fare uno spray al limone!

Riempite un pentolino con dell’acqua, scorze di un limone e 1 cucchiaino e mezzo di bicarbonato di sodio, accendete il fuoco e fate arrivare a bollore.

Una volta raggiunta l’ebollizione dovrete trasferire tutto in un flacone spray e aggiungere le gocce di olio essenziale.

Spruzzate all’occorrenza negli ambienti della casa che desiderate profumare e sarete investiti da un aroma inebriante!

Con sapone di Marsiglia

Non possiamo parlare di profumazioni naturali senza menzionare il sapone di Marsiglia!

Questo meraviglioso ingrediente è un evergreen intramontabile in lavatrice, in casa e insieme al bicarbonato di sodio per profumare la casa!

Dovrete fare un composto denso e spumoso con 1 cucchiaio di bicarbonato ed 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia fino a renderli perfettamente omogenei tra loro.

Potete usare questo composto per pulire la casa così da profumarla contemporaneamente o trasferire in un vaporizzatore e spruzzare quando volete rinfrescare tutte le stanze!

Alloro

L’alloro è uno degli odori prediletti in casa e tutti ormai hanno le sue foglie nella dispensa!

Per diffondere al meglio il suo profumo è bene usarlo insieme al bicarbonato di sodio, vediamo subito in che modo per ottenere un effetto stupendo!

Dovrete semplicemente mettere ad infusione 4 foglie d’alloro e mezzo cucchiaio di bicarbonato di sodio, portate a bollore, poi lasciate altri 4 minuti e spegnete il fuoco.

A questo punto non dovrete far altro che trasferire l’infuso nelle stanze che preferite profumare ed ecco fatto!

Cubetti profumati per WC

Conoscete la meravigliosa ricetta dei cubetti per il WC? Bene, se la risposta è negativa, ve la spiego io in pochissimo tempo!

Ingredienti

200 grammi di bicarbonato di sodio

50 gr di acido citrico

metà cucchiaio di detersivo per piatti (meglio se semplice, invece di quello concentrato)

(meglio se semplice, invece di quello concentrato) stampi per ghiaccio

Mescolate anzitutto il bicarbonato e l’acido citrico in modo da amalgamarli bene tra loro, poi aggiungete il detersivo per i piatti che avrà la funzione di compattare tutto.

Nel caso il composto si presentasse eccessivamente denso, aggiungete un po’ d’acqua, ma fate molta attenzione a non renderlo molle.

A questo punto trasferite tutto negli stampini per ghiaccio e lasciate seccare. Usatene uno al giorno nel WC e sentirete un profumo meraviglioso!

N.B. Per intensificare il profumo potete aggiungere al composto mezzo cucchiaino di un olio essenziale a vostra scelta.

Anti-odore nei mobili

Oltre a tutte le qualità che conosciamo, il bicarbonato è un ottimo anti-odore per i mobili!

Soprattutto quelli della cucina che possono rischiare di essere colpiti dai cattivi odori e dall’umidità staranno al sicuro con il bicarbonato!

Dovrete semplicemente posizionare una ciotolina piena di prodotto sulle mensole ed ecco fatto!