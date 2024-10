Come pulire le spugnette gialle e verdi della cucina

Per ogni faccenda domestica, si usa utilizzare la tradizionale spugna per le pulizie del bagno e della cucina. La classica spugna si presenta con i due lati: uno di colore giallo più morbida e un lato abrasivo adatto allo sporco ostinato e incrostato (di solito in verde, a seconda anche dell’azienda di produzione). In genere la parte verde viene riservata per le superfici da sgrassare o le stoviglie molto incrostate. Attenzione però a non rovinare fondi di pentole e piani da lavoro delicati.

Ma vi siete mai chiesti come pulire la spugna? Non tutti lo sanno, ma spugne e altri oggetti per la pulizia della casa sono spesso teatro di germi e batteri, che proliferano grazie all’accumulo di umidità e residui di detersivo. Dunque una semplice “strizzata” post lavaggio non è proprio l’ideale per mantenere le nostre spugne pulite.

Come conservarla per far si che non sia terreno fertile per microbi e batteri? Ogni quanto bisogna cambiarla? Vediamo insieme come pulire le spugnette della cucina utilizzando i rimedi naturali!

Per prima cosa è buona abitudine lavarle sotto l’acqua corrente dopo ogni utilizzo e lasciarle asciugare a temperatura ambiente. Questo limiterà la proliferazione batterica, tenendo cura di eliminare ogni residuo di detersivi. Basta l’acqua per evitare la proliferazione di germi? La risposta è no! Le spugne devono essere igienizzate e soprattutto conservate in modo adeguato.

Microonde

Uno dei primi metodi casalinghi per igienizzare in modo veloce le spugne consiste nell’utilizzare il microonde. Questo metodo è semplicissimo e ci vogliono meno di 5 minuti! Vi basta mettere le spugne o anche panni in microfibra nella ciotola apposita del microonde e riempirle d’acqua in modo che siano coperte. A questo punto, mettete tutto nell’elettrodomestico, impostate la massima potenza per un totale di 3 minuti.

Fate attenzione che scotterà. Perciò una volta tolta la ciotola dal forno lasciate che si raffreddi, strizzate le spugne e lasciatele asciugare completamente.

Lavastoviglie e lavatrice

Un metodo ancora più comodo consiste nel disinfettare spugne e panni vari utilizzando due elettrodomestici indispensabili: la lavastoviglie o la lavatrice. Vi occorre soltanto inserire le spugne e far partire il programma, magari inserendo nel cestello un po’ di bicarbonato o qualche goccia di tea tree oil dall’azione anti-fungina e anti-batterica. Una cosa importante è utilizzare temperature alte affinché ci sia la “sterilizzazione” delle spugne. Essa, infatti, non deve essere inferiore ai 60 gradi.

Limone o aceto

Parliamo adesso di due rimedi naturali che tutte noi abbiamo in casa ma che posseggono innumerevoli proprietà che ci fanno comodo nella vita di tutti i giorni. Ecco come utilizzarli:

Aceto. Una soluzione ancora più naturale consiste nel riempire una ciotola capiente con acqua e aceto in parti uguali . Potrete scegliere l’aceto che avete in casa, meglio ancora se di vino o aceto bianco di alcol .

Una soluzione ancora più naturale consiste . Potrete scegliere l’aceto che avete in casa, meglio ancora se di vino o . Limone. Questo agrume possiede proprietà sgrassanti e anti-batteriche, oltre a rilasciare un profumo fresco e piacevole. Aggiungetene il succo alla vostra ciotola con acqua.

In entrambi i casi, per igienizzare le spugne casalinghe, ricordatevi di lasciarle in ammollo per almeno 1 ora. L’ideale sarebbe igienizzare dopo ogni utilizzo, ma sappiamo che molto spesso la fretta o gli impegni possono farci dimenticare delle spugne! Ma almeno 1 volta ogni 3 giorni è raccomandato. Per la pulizia giornaliera, è quindi consigliabile avere almeno 2 spugne per i piatti, 2 per la cucina e 2 per il bagno (in modo da provvedere subito alla sostituzione in caso di lavaggio di una).

Tea Tree Oil

Il Tea Tree Oil ha una grande proprietà antibatterica, infatti, tra i vari utilizzi, viene diffuso anche nell’aria per renderla più pura. Per utilizzarlo, riempite una bacinella d’acqua tiepida, versate un cucchiaio di succo di limone e circa 6,7 gocce di Tea Tree Oil, tenere in ammollo le spugnette per mezz’ora/un’ora e risciacquare.

Sapone di Marsiglia

Il Sapone di Marsiglia è da sempre uno degli strumenti più efficaci per effettuare un lavaggio profondo, inoltre ha un profumo fantastico che penetrerà nelle vostre spugnette. Procedete quindi immergendo le spugnette in acqua tiepida e 3 cucchiai di sapone di Marsiglia, lasciate in ammollo per un’ora e dopo strizzate finché non compare più una traccia di sporco. Quando saranno asciutte, le spugnette emaneranno un profumo inebriante che attenuerà anche la fatica di lavare le stoviglie!