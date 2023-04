Il marmo, già di per sé, è molto complicato da pulire; quando poi lo si ritrova fuori al balcone, tutto si complica ulteriormente!

Infatti, lì è esposto alle intemperie e si può sporcare facilmente, ma oggi vedremo tutti i trucchetti che lo faranno tornare di nuovo pulito e lucido!

Siete curiosi di saperne di più? Scopriamoli insieme e vedrete che tornerà perfetto!

Cosa sapere prima di cominciare

Prima di cominciare a vedere quali sono i metodi da seguire meticolosamente per avere un marmo del balcone perfetto, è importante chiarire alcune cose.

Quando parliamo di marmo, prendiamo in considerazione un materiale particolarmente delicato, pertanto è fondamentale non sporcarlo con bevande cariche di zucchero o scure è cercare di prendersene cura quotidianamente.

Il marmo, così come il legno, non necessita continui lavaggi, ma basta soltanto togliere la polvere con un panno delicato e mai ruvido così da non farlo opacizzare.

Una volta dati questi consigli principali, vediamo di seguito quali sono i migliori rimedi naturali per avere il marmo del balcone sempre perfetto!

Sapone di Marsiglia

Il primo della lista non poteva che essere quello che rappresenta una soluzione ottimale ogni qualvolta si debba fronteggiare una superficie particolarmente impegnativa.

Il sapone di Marsiglia, infatti, non ha soltanto un profumo meraviglioso da spargere sui vestiti, ma è perfetto anche per sgrassare a fondo materiali come il marmo senza che questo ne esca danneggiato.

Per usarlo, altro non dovrete fare che grattugiare qualche scaglia di sapone su una spugna morbida e passarla sul marmo del balcone. In seguito dovrete risciacquare con dell’acqua tiepida e asciugare accuratamente.

Il marmo sarà come nuovo!

Bicarbonato di sodio

Ad unirsi ai rimedi migliori per lavare bene questa superficie c’è anche il bicarbonato di sodio.

Così come il sapone di Marsiglia, anche il bicarbonato è impiegato da innumerevoli anni nei rimedi naturali per la casa e per il bucato.

Usatelo sul marmo del balcone nei casi in cui vi siano delle macchie ostinate. Dovrete preparare un composto dalla consistenza di un gel con 1 cucchiaio di bicarbonato e qualche goccia d’acqua.

Dopodiché mettete il tutto su una spugna, sempre morbida virgola e passatela sul marmo finché non sarà andato via tutto lo sporco.

Sciacquate per bene ed ecco che il marmo avrà una nuova faccia!

Alcol denaturato

Un altro prodotto che viene impiegato soprattutto per pulire il cosiddetto “pavimento della nonna”, ovvero la graniglia di marmo, è l’alcool denaturato.

Ne basta davvero poco per ottenere un effetto lucidante che farà riacquistare al marmo il suo valore estetico che lo contraddistingue.

Dovrete semplicemente mettere 1 tappino di prodotto nel secchio con acqua tiepida e usare la soluzione su un panno in microfibra per pulire il marmo.

Vedrete che fantastico risultato!

Per lucidare a fondo

L’ultimo consiglio è per lucidare a fondo ed ogni giorno il vostro marmo!

Si tratta di un antico rimedio della nonna che ancora oggi viene usato poiché è dotato di una grande efficacia.

Nel momento in cui avete pulito il marmo, aspettate che si asciughi completamente e poi dopo passate un panno in lana.

La lama trattiene benissimo tutta la polvere del marmo e dona un effetto lucidante senza paragoni!

Avvertenze

Al fine di assicurarvi completamente che il marmo non si macchi, è consigliabile provare i rimedi prima in angoli non visibili.