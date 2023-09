Durante l’estate, tutte noi abbiamo usato maggiormente il balcone, magari passando le serate a chiacchierare con gli amici o semplicemente a guardare le stelle.

È arrivata, quindi, l’ora di pulirlo da cima a fondo, in modo da rimuovere tutto lo sporco che si è accumulato. Per farlo, però, non avete bisogno di molte cose ma solo di un ingrediente.

Ebbene sì, basta un panetto di sapone di Marsiglia per pulire il balcone da cima a fondo. Vediamo come usarlo!

Persiane

A confine tra le nostre mura domestiche e il balcone, troviamo le persiane. Perciò, iniziamo dalla pulizia di questa superficie su cui spesso si accumula la polvere.

Usare il sapone di Marsiglia sarà molto semplice, in quanto dovrete semplicemente grattugiare 1 cucchiaio di prodotto nel secchio con acqua, immergere una spugnetta nella miscela e passarla più volte sulle persiane.

Dopodiché, risciacquate accuratamente con un’altra spugnetta imbevuta solo di acqua e il gioco è fatto!

Vetri

Oltre alle persiane, vi suggeriamo di pulire anche i vetri esterni e di rimuovere le macchie di sporco e di polvere con il tanto amato sapone di Marsiglia, utile per togliere anche eventuali macchie di pioggia.

In una bacinella contenente acqua calda, quindi, versate, 1 cucchiaio di scaglie di sapone di Marsiglia e mescolate il tutto per far ben amalgamare gli ingredienti. Dopodiché, immergete un panno nella soluzione e strofinatelo sul vetro più volte. Infine, risciacquate e asciugate accuratamente con un panno in cotone pulito.

Corrimano e ringhiere

Ora passiamo alla pulizia del corrimano e delle ringhiere, su cui si accumula la polvere e lo sporco perché sono la parte più esterna del nostro balcone e, quindi, la più esposta.

Ovviamente, dobbiamo tenere conto del materiale del vostro corrimano, ma in linea generale il sapone di Marsiglia è adatto su tutte le superfici grazie alle sue proprietà pulenti molto delicate che lo rendono uno sgrassatore universale fai da te!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare alcune scaglie di sapone di Marsiglia in una bacinella contenente acqua calda, mescolare bene e immergere, poi, una spugnetta morbida nella miscela così ottenuta. A questo punto, strofinatela sul corrimano e sulla ringhiera prima di passare un panno imbevuto di acqua tiepida in modo da risciacquare e asciugare.

Vasi delle piante

Per chi ha anche le piante sul balcone, allora sarebbe bene approfittare e pulirle in modo da non trasferire lo sporco sul pavimento. Anche in questo caso, dovrete versare un po’ di sapone di Marsiglia in una bacinella e usare questa miscela sul vaso con una spugnetta, strofinando soprattutto sui punti dove sono presenti delle macchie.

Infine, risciacquate e asciugate accuratamente. In alternativa, potete anche realizzare una miscela con un litro di acqua e circa 4 cucchiai di sapone di Marsiglia, travasarla in uno spray e vaporizzarla direttamente sui vasi!

Pavimenti

Infine, vediamo come pulire i pavimenti semplicemente con il sapone di Marsiglia, che come abbiamo già detto è delicato e può essere usato su gran parte delle superfici senza il rischio di danneggiarle.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare un cucchiaio di sapone di Marsiglia in un secchio contenente acqua calda, immergere un panno per pavimenti nella miscela così ottenuta e passarlo sul pavimento del balcone più volte. Dopodiché, lasciate asciugare e…i pavimenti saranno super puliti!

Come pulire il balcone con il sapone di Marsiglia (VIDEO)

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come pulire il balcone con il sapone di Marsiglia!